Giá dầu giảm mạnh sau thông báo ngừng bắn hai tuần của ông Trump

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đã giảm mạnh gần 20 USD trong phiên 7/4, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. Thỏa thuận này đi kèm điều kiện tiên quyết là eo biển Hormuz phải được mở cửa lại ngay lập tức và an toàn.

Giàn bơm dầu đang hoạt động gần một mỏ dầu thô tại lưu vực Permian, gần Midland, Texas, Mỹ. Ảnh: Reutes.

Cụ thể, tính đến 23 giờ 20 phút GMT ngày 7/4 (khoảng 6 giờ 20 phút sáng 8/4 theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao tháng 5/2026 đã giảm 18,10 USD (16,02%), xuống mức 94,85 USD/thùng. Trước đó trong cùng phiên, giá mặt hàng này có lúc chạm đáy 91,05 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26/3.

Thị trường đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, với điều kiện Tehran mở lại eo biển Hormuz. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng cho biết họ chấp thuận lệnh ngừng bắn.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, việc đi lại qua eo biển Hormuz được cho phép trong hai tuần này, dưới sự quản lý của quân đội Iran. Ông khẳng định Iran sẽ ngừng tấn công nếu những hành động quân sự nhằm vào nước này kết thúc.

Hình ảnh mô tả một người đang cầm vòi bơm xăng và tiếp nhiên liệu cho ô tô tại một trạm xăng ở thành phố Fuyang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AOL

Đánh giá về diễn biến mới nhất, nhà phân tích Tony Sycamore từ tập đoàn IG nhận định trong một bản ghi chú: “Đây là một khởi đầu tốt và có thể dọn đường cho việc mở cửa trở lại vĩnh viễn eo biển Hormuz, nhưng các bên vẫn còn rất nhiều biến số cần phải giải quyết”.

Chiến sự tại Trung Đông đã kéo dài hơn một tháng, làm gián đoạn 20% dòng chảy dầu, khí LNG toàn cầu khi eo biển Hormuz bị phong tỏa. Giá dầu thô, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng trên toàn cầu vì thế tăng vọt. Dầu thô từng lên sát 120 USD một thùng đầu tháng trước.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.