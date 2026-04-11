Gaza: Kế hoạch tái thiết của Mỹ đình trệ, xung đột tiếp tục leo thang

Kế hoạch tái thiết và quản lý tương lai Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong bối cảnh nguồn tài chính cam kết chưa được giải ngân đầy đủ và tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Albania Edi Rama, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Adel Al-Jubeir, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ ở Washington, DC, Mỹ, ngày 19 tháng 2 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Theo các nguồn tin, “Hội đồng Hòa bình” do ông Trump đề xuất mới chỉ nhận được một phần nhỏ trong tổng số khoảng 17 tỷ USD cam kết dành cho Gaza, khiến tiến trình triển khai kế hoạch bị đình trệ. Một số quốc gia vùng Vịnh từng cam kết hỗ trợ tài chính, song đến nay chỉ có một số bên như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Maroc và Mỹ giải ngân, với tổng số tiền được cho là dưới 1 tỷ USD.

Kế hoạch này được xây dựng nhằm tái thiết Gaza sau hai năm xung đột và hình thành một cơ chế quản lý chuyển tiếp do các kỹ trị gia Palestine đảm nhiệm thông qua Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza (NCAG). Tuy nhiên, cơ quan này hiện chưa thể triển khai hoạt động thực địa do vướng mắc về tài chính và an ninh, trong khi tiến trình giải giáp lực lượng vũ trang liên quan vẫn bế tắc.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết nhóm điều phối của NCAG đang làm việc tạm thời tại Cairo dưới sự giám sát của các bên trung gian Mỹ và Ai Cập.

Trong bối cảnh đó, tình hình an ninh tại Gaza tiếp tục leo thang.

Theo nguồn tin y tế địa phương, ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào trạm kiểm soát cảnh sát tại trại tị nạn Bureij ở miền trung Dải Gaza vào sáng 11/4. Hiện chưa rõ toàn bộ nạn nhân có thuộc lực lượng cảnh sát hay không, trong khi quân đội Israel chưa đưa ra bình luận.

Tình hình an ninh tại Gaza tiếp tục leo thang khi ít nhất sáu người thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào trạm kiểm soát cảnh sát tại trại tị nạn Bureij ở miền trung Dải Gaza sáng 11/4. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn y tế và an ninh, nhiều cuộc không kích gần đây đã khiến hàng chục thành viên lực lượng cảnh sát do Hamas điều hành thiệt mạng kể từ tháng 10 năm ngoái. Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đạt được vào cùng thời điểm được cho là nhằm chấm dứt giao tranh, song hai bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm.

Theo thống kê từ phía Gaza, các đợt tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực đã khiến khoảng 700 người thiệt mạng, trong khi phía Israel ghi nhận 4 binh sĩ thiệt mạng trong cùng giai đoạn.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters