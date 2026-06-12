Ấn Độ sẵn sàng cung cấp tên lửa BrahMos cho Nga

Tập đoàn BrahMos Aerospace tuyên bố đã sẵn sàng tiếp nhận đơn đặt hàng tên lửa hành trình siêu thanh từ Hải quân Nga hoặc các lực lượng tác chiến trên bộ của nước này.

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BrahMos tuyên bố sẵn sàng cung cấp tên lửa siêu thanh cho Nga. Ảnh. Naval Technology.

Động thái này đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý trong quan hệ đối tác chiến lược lâu năm giữa hai nước. Phát biểu bên lề Triển lãm Hàng hải Quốc tế “Fleet-2026”, Giám đốc Điều hành liên doanh BrahMos Aerospace, ông Alexander Maksichev tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng thực hiện đơn đặt hàng nếu phía Nga đưa ra yêu cầu. Đó có thể là các tên lửa dành cho Hải quân hoặc cho lực lượng trên bộ. Chúng tôi có đủ năng lực sản xuất và hiểu rõ những gì phía Nga cần".

Bước đi này đánh dấu một sự đảo chiều lịch sử trong quan hệ thương mại quốc phòng truyền thống, nơi Ấn Độ vốn giữ vai trò là một trong những quốc gia nhập khẩu vũ khí ròng lớn nhất thế giới và Nga là nhà cung cấp chính suốt nhiều thập kỷ.

Việc sẵn sàng xuất khẩu ngược một hệ thống vũ khí công nghệ cao cho chính quốc gia khởi nguồn công nghệ không chỉ chứng minh sự trưởng thành vượt bậc của nền công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, mà còn cho thấy hiệu quả từ mô hình hợp tác liên doanh giữa hai nước.

Tên lửa siêu thanh BrahMos, sản phẩm hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và NPO Mashinostroyeniya của Nga từ năm 1995, hiện là một trong những tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới với vận tốc tiệm cận Mach 3. Nhờ khả năng triển khai linh hoạt trên cả mặt đất, tàu chiến và chiến đấu cơ, BrahMos đã chứng minh hiệu quả tác chiến vượt trội và thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường quốc tế.

Ấn Độ đang nhanh chóng chuyển mình từ quốc gia nhập khẩu vũ khí hàng đầu thành một cường quốc sản xuất và xuất khẩu quốc phòng. Ảnh: Reuters.

Theo giới quan sát, một đơn đặt hàng tiềm năng từ Moscow sẽ mang ý nghĩa biểu tượng chiến lược lớn, khẳng định uy tín toàn cầu của vũ khí “Made in India”. Trong tương lai, hai nước dự kiến sẽ tiếp tục nâng tầm hợp tác khi bước vào giai đoạn nghiên cứu, phát triển thế hệ tên lửa tiếp theo ứng dụng công nghệ siêu vượt âm vượt Mach 5, củng cố vị thế của Ấn Độ như một cường quốc sản xuất và xuất khẩu quốc phòng mới trên thế giới.

Thanh Giang