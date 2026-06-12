Tổng thư ký NATO khẳng định Mỹ vẫn cam kết vững chắc với liên minh

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 11/6 tái khẳng định, Mỹ vẫn hoàn toàn cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời nhấn mạnh, Washington tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hệ thống phòng thủ tập thể của liên minh giữa lúc xuất hiện những nghi ngờ tại châu Âu về mức độ gắn kết của Mỹ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre ở Brussels (Bỉ). Ảnh: NATO.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre ở Brussels (Bỉ), ông Rutte cho biết cam kết của Mỹ không chỉ thể hiện qua các tuyên bố chính trị mà còn được chứng minh bằng những hành động cụ thể hằng ngày.

Ông Rutte nhấn mạnh: “Mỹ vẫn hoàn toàn cam kết với NATO. Chúng ta có thể thấy điều đó mỗi ngày thông qua sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Âu, vai trò lãnh đạo của Mỹ trong liên minh và những đóng góp của Washington cho nền quốc phòng chung”.

Theo ông, Washington vẫn là trụ cột quan trọng nhất trong cấu trúc phòng thủ của NATO và tiếp tục đóng góp đáng kể cho các hoạt động răn đe, phòng thủ tập thể của liên minh.

Ông Rutte cũng đề cập tới tầm quan trọng ngày càng gia tăng của khu vực Bắc Cực và vùng Cực Bắc trong tính toán chiến lược của NATO. Theo ông, Na Uy với vị trí địa lý đặc biệt và kinh nghiệm hoạt động tại khu vực này đang giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh của liên minh tại sườn phía Bắc.

NATO tập trận quân sự để đối phó với mối đe dọa gia tăng dọc theo sườn phía đông. Ảnh: AFP.

Về phần mình, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre khẳng định, Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của Oslo, đặc biệt trong bối cảnh những thách thức an ninh tại Bắc Cực và khu vực biên giới với Nga ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, ông Støre cũng cho biết Na Uy đang tăng cường hợp tác quốc phòng với nhiều đối tác châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Ba Lan, Hà Lan và Canada nhằm củng cố năng lực phòng thủ chung của NATO. Ông nhấn mạnh việc tăng chi tiêu quốc phòng cần được triển khai một cách phối hợp giữa các nước thành viên để nâng cao hiệu quả của các kế hoạch phòng thủ khu vực.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh một cuộc khảo sát độc lập gần đây cho thấy, niềm tin của người dân châu Âu đối với Mỹ đang suy giảm. Theo kết quả khảo sát được công bố, chỉ khoảng 11% số người được hỏi tại 15 quốc gia châu Âu hiện coi Mỹ là một đồng minh đáng tin cậy.

Thu Uyên