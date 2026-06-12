Triều Tiên tái khẳng định ủng hộ Nga

Trong bức thư chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin nhân ngày Quốc khánh Nga 12/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết sẽ luôn đồng hành và dành sự ủng hộ kiên định cho Moscow.

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Nhà lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định ủng hộ Nga. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, trong thông điệp gửi Tổng thống Putin, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, quan hệ Triều Tiên - Nga hiện đang bước sang một chương mới trong lịch sử và tiếp tục được củng cố trên cơ sở tin cậy, đoàn kết và hợp tác chiến lược.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng, việc hai nước duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là “thành tựu đáng ghi nhận”, đồng thời khẳng định điều này phản ánh sự lựa chọn đúng đắn của Bình Nhưỡng và Moscow. Ông Kim Jong Un cũng nhấn mạnh lập trường nhất quán của cá nhân ông cũng như Chính phủ Triều Tiên là “ủng hộ hoàn toàn” các chính sách đối nội và đối ngoại của Nga, đồng thời luôn đồng hành cùng Liên bang Nga. Trong điện mừng, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ mong muốn nhân dân Nga tiếp tục đạt được nhiều thành tựu và chiến thắng trong quá trình phát triển đất nước.

KCNA cho biết, bức thư đã được Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol chuyển giao trong cuộc gặp với một quan chức Bộ Ngoại giao Nga trước đó. Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã trang trọng đăng tải bức thư này ngay trên trang nhất của số báo ra ngày thứ Sáu.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Nga, ngày 11/6, Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng đã tổ chức tiệc chiêu đãi với sự tham dự của nhiều quan chức Triều Tiên, trong đó có các đại diện Bộ Ngoại giao và Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap.

Quan hệ Nga - Triều Tiên thời gian qua tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động tiếp xúc cấp cao và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Sau khi ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6/2024, hai nước nhiều lần khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời tăng cường phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thanh Giang