Iran tuyên bố đánh trúng radar tại Bahrain, Mỹ hạ UAV Iran trên eo biển Hormuz

Những diễn biến mới trong ngày 12/6 cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, bất chấp những tín hiệu lạc quan trước đó về khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Trong khi Iran tuyên bố đã phá hủy một trạm radar chiến lược tại Bahrain, Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) của Iran trên eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố đánh trúng đài radar trên ngọn núi cao nhất Bahrain. Ảnh: X/acceladealer.

Theo hãng thông tấn Tasnim, các tên lửa Iran đã tấn công trận địa radar cảnh báo sớm AR-327 đặt trên núi Dukhan, vị trí cao nhất Bahrain với độ cao khoảng 134 m so với mực nước biển. Tehran cho biết đây là một trong những mục tiêu nằm trong chiến dịch đáp trả các cuộc không kích trước đó của Mỹ nhằm vào các cơ sở của Iran. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận độc lập về mức độ thiệt hại cũng như tình trạng hoạt động của hệ thống này.

Dù chưa rõ cơ sở AR-327 thuộc quyền vận hành trực tiếp của quốc gia nào, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, đây là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giám sát và cảnh báo sớm của Mỹ tại vùng Vịnh. Được biết, hệ thống radar này có khả năng hỗ trợ phát hiện sớm các mối đe dọa trên không và giám sát hoạt động hàng hải trong khu vực chiến lược.

Cùng ngày, lực lượng vũ trang Iran tuyên bố đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở có sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Trung Đông, trong đó có căn cứ không quân Sheikh Isa và khu vực đặt trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain. Tuy nhiên, Washington chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các mục tiêu quân sự tại quốc gia này.

Radar cảnh báo sớm AR-327 đặt trên núi Dukhan. Ảnh: BAE Systems.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết các cuộc tấn công đã khiến một người bị thương nhẹ, nhiều phương tiện bị cháy và một số ngôi nhà tại thành phố Hamad cùng thủ đô Manama bị hư hại. Theo cơ quan này, phần lớn thiệt hại xuất phát từ các mảnh vỡ UAV Iran bị hệ thống phòng không đánh chặn trên không.

Trong khi đó, Kuwait thông báo các cuộc tấn công của Iran trong sáng 11/6 đã làm hư hại hệ thống radar tại sân bay quốc tế duy nhất của nước này, buộc nhà chức trách phải tạm thời đóng cửa không phận. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào sân bay này chỉ trong hơn một tuần, sau sự cố UAV hôm 3/6 khiến một công dân Ấn Độ thiệt mạng và 63 người khác bị thương.

Về phần mình, Tehran xác nhận đã tấn công căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và trụ sở Hải quân Mỹ tại Bahrain, nhưng không đề cập đến sân bay quốc tế Kuwait.

Căng thẳng cũng gia tăng tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới. Nhiều hãng truyền thông đưa tin, Iran đã phóng UAV nhằm vào các tàu thương mại đi qua khu vực trong đêm 11/6.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Iran dường như đã tìm cách tấn công các tàu thương mại đang quá cảnh qua eo biển Hormuz. Theo nguồn tin này, lực lượng Mỹ đã bắn hạ hai UAV tự sát của Iran trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Trước đó, quân đội Iran tuyên bố đã chặn một tàu bị cho là vi phạm quy định khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến đường biển chiến lược này và đối đầu với Mỹ cùng các đồng minh tiếp tục gia tăng.

Những diễn biến mới nhất cho thấy tình hình an ninh tại vùng Vịnh đang trở nên ngày càng phức tạp, trong khi triển vọng nối lại đối thoại giữa Washington và Tehran vẫn còn nhiều bất định.

Thu Uyên