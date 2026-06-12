Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất chủ chốt lần đầu tiên sau 3 năm

Ngày 11/6, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên trong gần ba năm. Động thái này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về chi phí năng lượng leo thang và áp lực lạm phát do xung đột ở Trung Đông gây ra.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên trong gần ba năm. Ảnh: nu.nl.

ECB là ngân hàng trung ương đầu tiên trong nhóm G7 tăng lãi suất kể từ khi làn sóng tăng giá toàn cầu mới nhất bắt đầu.

Trong tuyên bố, Hội đồng hoạch định chính sách tiền tệ của ECB cho biết, quyết định tăng lãi suất lần này nhằm đối phó với áp lực lạm phát phát sinh từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. ECB nhấn mạnh rằng, việc điều chỉnh tăng lãi suất là phù hợp trong nhiều kịch bản có thể xảy ra liên quan đến diễn biến của cuộc khủng hoảng, cũng như tác động đối với triển vọng kinh tế trung hạn của nền kinh tế Khu vực đồng euro Eurozone.

Đồng thời, ECB cũng nâng dự báo lạm phát. Theo đó, lạm phát chung của Eurozone được dự báo sẽ đạt trung bình 3% trong năm 2026, trước khi giảm xuống còn 2,3% vào năm 2027 và trở lại mức mục tiêu 2% vào năm 2028. Việc điều chỉnh tăng dự báo lạm phát xuất phát từ triển vọng giá năng lượng cao hơn, vốn được dự báo sẽ lan tỏa sang chi phí thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên diện rộng.

Về tăng trưởng kinh tế, ECB đã hạ dự báo, cho rằng kinh tế Eurozone chỉ tăng trưởng trung bình 0,8% trong năm 2026, 1,2% trong năm 2027 và 1,5% trong năm 2028. Các quan chức ECB cho biết, việc hạ dự báo tăng trưởng phản ánh tác động của cuộc xung đột nghiêm trọng hơn dự kiến đối với giá hàng hóa cơ bản, thu nhập thực tế của người dân và niềm tin kinh doanh.

Xung đột Trung Đông đã gây ra cú sốc giá năng lượng toàn cầu, khi việc đóng cửa eo biển Hormuz và sự phá hủy các cơ sở sản xuất năng lượng ở Trung Đông đã tạo ra những hạn chế nghiêm trọng về nguồn cung.

Chủ tịch ECB, Christine Lagarde, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tại Trung Đông đang tạo ra những sức ép lạm phát đáng kể đối với nền kinh tế châu Âu. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau quyết định chính sách, Chủ tịch ECB, Christine Lagarde, nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột tại Trung Đông đang tạo ra những sức ép lạm phát đáng kể đối với nền kinh tế châu Âu. Bà cho biết triển vọng kinh tế vẫn chứa đựng nhiều bất định, với rủi ro lạm phát tiếp tục tăng trong khi tăng trưởng có nguy cơ suy yếu. Vì vậy, ECB chưa đưa ra cam kết nào về hướng đi cụ thể của lãi suất trong thời gian tới. Theo bà Lagarde, tác động dài hạn của cuộc chiến tại Trung đông đối với lạm phát và tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cú sốc giá năng lượng, thời gian kéo dài của tình trạng gián đoạn nguồn cung cũng như các tác động lan tỏa thứ cấp trong nền kinh tế.

Thanh Vân