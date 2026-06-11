Lịch thi đấu hôm nay 11/6: World Cup 2026 chính thức khởi tranh

World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Mexico (12/6, giờ Việt Nam), mở màn cho ngày hội bóng đá thế giới nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự.

Sân Azteca ở Mexico City sẵn sàng cho lễ khai mạc và trận mở màn World Cup 2026. (Ảnh: Anh Ngọc/TTXVN)

World Cup 2026 đã khác biệt so với các kỳ giải trước, khi tổ chức ba lễ khai mạc riêng cho ba quốc gia đồng đăng cai, diễn ra 90 phút lần lượt trước các trận ra quân của Mexico, Canada và Mỹ.

Theo thông báo mới nhất từ FIFA, lễ khai mạc đầu tiên sẽ diễn ra lúc 0h30 rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam) tại sân Azteca ở Mexico City.

Canada sẽ tổ chức lễ khai mạc tiếp theo, cũng trong 90 phút trước trận đội tuyển nước này gặp Bosnia-Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13/6 trên sân BMO Field ở Toronto.

Cuối cùng, lễ khai mạc tại Mỹ sẽ tổ chức trên sân vận động SoFi ở Los Angeles (bang California) ngay trước trận đội tuyển Mỹ gặp Paraguay ở bảng D lúc 8 giờ ngày 13/6.

Trận đấu mở màn vòng chung kết World Cup 2026 chính là màn so tài giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi trong khuôn khổ bảng A vào lúc 2 giờ sáng 12/6 trên sân Azteca. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Cuộc đối đầu này tái hiện trận khai mạc World Cup 2010, nơi Nam Phi là chủ nhà còn Mexico là đội khách. Khi đó, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử sân Azteca đăng cai trận khai mạc World Cup, sau các kỳ năm 1970 và 1986.

7 tiếng sau trận khai mạc, bảng A sẽ tiếp tục guồng quay với trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc trên sân Akron (Mexico). Trận đấu này được trực tiếp trên các kênh VTV6 và VTV10./.

Khai mạc World Cup 2026 ngày 12/6 2g00 Mexico-Nam Phi (VTV3, VTV6, VTV10) 9g00 Hàn Quốc-CH Séc (VTV6, VTV10)

Theo TTXVN