Gần 120 máy bay, tàu chiến và 10.000 binh sĩ Mỹ phong tỏa các cảng của Iran

Ngày 16/4, bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, họ đã triển khai hơn 12 tàu chiến, 100 máy bay và hơn 10.000 binh sĩ để thực thi lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, đồng thời tuyên bố duy trì hành động này chừng nào còn cần thiết.

Mỹ phong tỏa hàng hải Iran kể từ ngày 13/4. Ảnh: US Navy.

Được biết, Mỹ đã áp lệnh phong tỏa hàng hải với Iran kể từ 13/4 ngay sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ. CENTCOM nêu rõ, các lực lượng Mỹ không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ tập trung vào các cảng biển và đường bờ biển của Iran. Cho đến nay, đã có 14 tàu phải quay đầu để tuân thủ lệnh phong tỏa kể từ khi lệnh này có hiệu lực, tuy nhiên, lực lượng Mỹ chưa đột kích lên bất cứ tàu nào.

Hiện hải quân Mỹ cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải chịu quyền thăm dò và khám xét của bên tham chiến.

Các mặt hàng hàng cấm bao gồm vũ khí, hệ thống vũ khí, đạn dược, vật liệu hạt nhân, dầu thô và các sản phẩm dầu tinh luyện, sắt, thép và nhôm. Tuyên bố cho hay: “Những con tàu này, bất kể vị trí ở đâu, đều phải chịu sự thăm dò, lên tàu, khám xét và tịch thu”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Iran đã đồng ý giao nộp kho uranium làm giàu của nước này và hai bên gần đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ảnh: Times of Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran cho đến khi nào còn cần thiết. Lệnh phong tỏa hàng hải được cho là một trong những biện pháp của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ trong đàm phán.

Cùng ngày, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý giao nộp kho uranium làm giàu của nước này và hai bên gần đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ông Trump cho biết: “Họ đã đồng ý chuyển giao cho chúng tôi bụi hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất do cuộc tấn công mà chúng ta đã thực hiện bằng máy bay ném bom B2”. Khi được hỏi về đề xuất trước đó yêu cầu Iran đình chỉ làm giàu uranium trong 20 năm, ông Trump cho hay không có giới hạn 20 năm nào như vậy, việc đình chỉ sẽ kéo dài hơn thế. Hiện đã xuất hiện dấu hiệu có thể đạt được thỏa hiệp về kho uranium làm giàu cao, khi Tehran đang cân nhắc xuất khẩu một phần lượng uranium này ra nước ngoài, điều mà trước đây Iran từng kiên quyết phản đối.

Cùng ngày, trung tướng James Adams, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng, Iran vẫn còn “hàng nghìn tên lửa” và máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều có khả năng đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực, theo ông Adams các lực lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn cũng đã tiến hành “hàng trăm” cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi xung đột Mỹ/Israel-Iran bùng phát vào ngày 28-2, tuy nhiên chiến dịch không kích của Mỹ và Israel hiện đã tạm dừng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn, đã gây ra sự suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Iran.

Thu Uyên

Nguồn: Times of Israel