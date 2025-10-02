Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

G7 tăng cường trừng phạt các nước mua dầu Nga

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) ngày 1/10 tuyên bố sẽ có các biện pháp phối hợp nhằm gia tăng sức ép với Nga, trong đó nhắm vào những bên tiếp tục gia tăng mua dầu mỏ của Nga cũng như các hoạt động hỗ trợ việc lách trừng phạt.

Một cơ sở khai thác dầu của Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Tài chính, G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp thương mại, bao gồm áp thuế và cấm nhập khẩu, xuất khẩu, nhằm cắt giảm nguồn thu của Moskva do cuộc xung đột tại Ukraine.

G7 khẳng định: “Chúng tôi sẽ nhắm vào những bên tiếp tục gia tăng mua dầu mỏ của Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, cũng như những bên hỗ trợ việc lách trừng phạt.”

Tuyên bố cũng cho biết nhóm sẽ thực hiện “các biện pháp cụ thể để giảm đáng kể, tiến tới loại bỏ, các hoạt động nhập khẩu còn lại từ Nga, bao gồm dầu khí.”

Các Bộ trưởng Ngoại giao G7 trong tuyên bố riêng cho biết đang “cân nhắc nghiêm túc” các biện pháp thương mại và hạn chế khác nhằm vào những nước bị cho là giúp tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga. Không quốc gia nào được nêu đích danh trong các tuyên bố này.

Cuộc xung đột toàn diện tại Ukraine bắt đầu từ tháng 2/2022, sau khi Nga đã sáp nhập Crimea từ năm 2014. Moskva hiện đang phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ phương Tây, vốn tìm cách hạn chế nguồn tài chính phục vụ chiến sự./.

Theo TTXVN

