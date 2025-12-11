Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp, chứng khoán Mỹ khởi sắc

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất liên bang xuống 3,5% – 3,75%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Đây là lần cắt giảm thứ ba trong vòng bốn tháng, trong bối cảnh Fed đánh giá tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ.

FED cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất liên bang xuống 3,5% – 3,75%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Ảnh CNBC

Ngày 10/12, kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, Fed nhận định, kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng ở mức vừa phải, trong khi việc làm chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ tính đến tháng 9. Để hỗ trợ mục tiêu đưa lạm phát về 2%, Fed quyết định giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất cho vay qua đêm và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế để điều chỉnh chính sách phù hợp.

Việc tiếp tục hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm được kỳ vọng sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ hơn, đặc biệt với các khoản vay mua nhà, mua xe hay thế chấp. Các chuyên gia kinh tế nhận định, động lực từ việc giảm lãi suất sẽ là một “cú huých” đáng kể đối với thị trường chi tiêu tiêu dùng khi nước Mỹ bước vào mùa lễ hội cuối năm.

Ngay sau quyết định của Fed, Chứng khoán Phố Wall tăng điểm và đồng USD suy yếu trong phiên 10/12. Tại New York, chỉ số Dow Jones tăng 1,1% lên 48.057,75 điểm, S&P 500 tăng 0,7% lên 6.886,68 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 23.654,16 điểm. Tại châu Âu, FTSE 100 của London tăng 0,1%, trong khi CAC 40 của Paris giảm 0,4% và DAX 30 của Frankfurt giảm 0,1%.

Dù việc Fed hạ lãi suất đã được dự đoán, thị trường trước đó chịu áp lực do lo ngại Fed có thể đưa ra thông điệp “diều hâu”. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh, tình trạng thị trường lao động được xem là tín hiệu cho thấy Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026.

Minh Phương

Nguồn: CNN, CBS News, Reuters