Facebook và Instagram bắt đầu đóng tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Australia

Ngày 4/12 Facebook và Instagram bắt đầu đóng hàng trăm nghìn tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Australia, trước khi lệnh cấm mạng xã hội với nhóm tuổi này có hiệu lực vào ngày 10/12.

Facebook và Instagram bắt đầu đóng tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Australia. Ảnh: Reuters

Meta cho biết việc chặn tài khoản mới và vô hiệu hóa các tài khoản hiện có sẽ là một quá trình liên tục, trong khi các nền tảng vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu USD. Chính phủ Australia nhấn mạnh đây là nỗ lực bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số đang ngày càng phát triển.

Người phát ngôn Meta cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực xóa tất cả người dùng mà chúng tôi nghĩ là dưới 16 tuổi trước ngày 10/12 nhưng việc tuân thủ luật sẽ là một quá trình liên tục và nhiều lớp. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn vẫn có thể lưu giữ và tải xuống lịch sử số của mình trên Instagram, Threads và Facebook. Trước khi bạn bước sang tuổi 16, chúng tôi sẽ thông báo rằng bạn sắp được phép truy cập trở lại các nền tảng này và nội dung của bạn sẽ được khôi phục nguyên trạng”.

Người dưới 16 tuổi cũng sẽ không thể có tài khoản trên Threads do cần có tài khoản Instagram để sử dụng Threads. Meta chưa tiết lộ số lượng người dùng Threads nhưng con số này sẽ nằm trong nhóm người dùng có tài khoản Instagram.

Vào tháng 2, ủy viên cơ quan eSafety cho biết có khoảng 150.000 tài khoản Facebook và 350.000 tài khoản Instagram của những người từ 13 đến 15 tuổi tại Australia. Tháng trước, Meta bắt đầu thông báo cho những người dưới 16 tuổi về việc tài khoản sắp bị vô hiệu hóa và phương thức khiếu nại dành cho những người bị xác định nhầm là dưới 16 tuổi.

Ngày 3/12, Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia rằng nếu một trẻ có tài khoản mạng xã hội vào ngày 10/12 thì nền tảng đó đang vi phạm pháp luật, nhưng thừa nhận sẽ mất thời gian để bộ lọc bảo đảm độ tuổi loại bỏ các tài khoản hiện có và ngăn tạo tài khoản mới.

Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Kick, Twitch và YouTube đều cần triển khai lệnh cấm trước tuần tới. Tất cả công ty, trừ X và Reddit, đều nói rằng sẽ tuân thủ lệnh cấm. Khi có hiệu lực dự kiến vào ngày 10/12 tới, đây sẽ là luật đầu tiên như vậy trên thế giới.

Lê Hà

Nguồn: The Guardian