Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

EU tìm cách ứng phó với làn sóng di cư và nguy cơ từ máy bay không người lái

Thanh Giang (Nguồn: Euronews, Reuters, DRM News)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ các cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) vừa diễn ra tại Đức, Ủy viên châu Âu phụ trách Di cư Magnus Brunner và các đối tác châu Âu đã cùng thảo luận về vấn đề di cư và mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV).

EU tìm cách ứng phó với làn sóng di cư và nguy cơ từ máy bay không người lái

Trong khuôn khổ các cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) vừa diễn ra tại Đức, Ủy viên châu Âu phụ trách Di cư Magnus Brunner và các đối tác châu Âu đã cùng thảo luận về vấn đề di cư và mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV).

EU tìm cách ứng phó với làn sóng di cư và nguy cơ từ máy bay không người lái

Các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu nhóm họp tại Đức - Ảnh minh họa: DRM News

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Đức, chương trình nghị sự ban đầu tập trung vào quản lý di cư, chính sách hồi hương người tị nạn và tăng cường quản lý biên giới bên ngoài của EU, song diễn biến an ninh mới đây – đặc biệt là sự cố đóng cửa sân bay Munich liên quan đến máy bay không người lái (UAV) – đã khiến chủ đề an ninh nội khối và phòng chống đe dọa từ UAV trở thành điểm nóng của cuộc thảo luận.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh EU đang thảo luận về một “Thỏa thuận mới về Di cư”, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay, nhằm chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người tị nạn và đảm bảo hiệu quả công tác hồi hương cho người di cư trong trường hợp bị từ chối.

Về lĩnh vực an ninh, các Bộ trưởng trao đổi về việc thiết lập “bức tường chống máy bay không người lái” của Liên minh châu Âu nhằm phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các loại máy bay không người lái xâm nhập trái phép.

Tại buổi họp báo sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Dobrindt kêu gọi châu Âu cần một cách tiếp cận thống nhất để vừa bảo vệ các giá trị nhân đạo, vừa bảo đảm an ninh quốc gia trước những cuộc tấn công phi truyền thống. Ông Dobrindt nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng di cư và mối đe dọa từ máy bay không người lái đều đòi hỏi sự hợp tác thực chất giữa các nước thành viên.

Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng, các Bộ trưởng đã thống nhất về sự cần thiết phải cập nhật các khung pháp lý hiện hành của EU nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa mới, đồng thời vẫn bảo đảm quyền tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu. Uỷ viên châu Âu phụ trách Di cư Brunner nhấn mạnh kết quả của các cuộc họp sẽ được trình lên Hội đồng châu Âu trong phiên họp về an ninh và di cư, dự kiến tổ chức tại Brussels vào cuối tháng này.

Thanh Giang (Nguồn: Euronews, Reuters, DRM News)

Từ khóa:

#Máy bay không người lái #Liên minh châu âu #Bộ trưởng #Người tị nạn #An ninh quốc gia

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Iran cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam

Tổng thống Iran cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Masoud Pezeshkian vừa cho biết, Iran đang xem xét khả năng dời thủ đô khỏi Tehran, hướng về khu vực phía Nam đất nước, trong bối cảnh khủng hoảng nước và tình trạng sụt lún đất nghiêm trọng đang đe dọa tính bền vững của thủ đô hiện tại.
Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza

Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau vụ tấn công Doha khiến Israel chịu sức ép chưa từng có, buộc Thủ tướng Netanyahu phải nhượng bộ trong kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Ngày 04/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Israel đã chấp thuận “đường...
Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Ấn Độ ngày 8-9/10

Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Ấn Độ ngày 8-9/10

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Văn phòng chính phủ Anh vừa thông báo, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ trong 2 ngày 08-09/10, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang biến động mạnh. Trọng tâm chuyến thăm là củng cố quan hệ chiến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long