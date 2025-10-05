EU tìm cách ứng phó với làn sóng di cư và nguy cơ từ máy bay không người lái

Trong khuôn khổ các cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) vừa diễn ra tại Đức, Ủy viên châu Âu phụ trách Di cư Magnus Brunner và các đối tác châu Âu đã cùng thảo luận về vấn đề di cư và mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV).

Các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu nhóm họp tại Đức - Ảnh minh họa: DRM News

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Đức, chương trình nghị sự ban đầu tập trung vào quản lý di cư, chính sách hồi hương người tị nạn và tăng cường quản lý biên giới bên ngoài của EU, song diễn biến an ninh mới đây – đặc biệt là sự cố đóng cửa sân bay Munich liên quan đến máy bay không người lái (UAV) – đã khiến chủ đề an ninh nội khối và phòng chống đe dọa từ UAV trở thành điểm nóng của cuộc thảo luận.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh EU đang thảo luận về một “Thỏa thuận mới về Di cư”, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay, nhằm chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người tị nạn và đảm bảo hiệu quả công tác hồi hương cho người di cư trong trường hợp bị từ chối.

Về lĩnh vực an ninh, các Bộ trưởng trao đổi về việc thiết lập “bức tường chống máy bay không người lái” của Liên minh châu Âu nhằm phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các loại máy bay không người lái xâm nhập trái phép.

Tại buổi họp báo sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Dobrindt kêu gọi châu Âu cần một cách tiếp cận thống nhất để vừa bảo vệ các giá trị nhân đạo, vừa bảo đảm an ninh quốc gia trước những cuộc tấn công phi truyền thống. Ông Dobrindt nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng di cư và mối đe dọa từ máy bay không người lái đều đòi hỏi sự hợp tác thực chất giữa các nước thành viên.

Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng, các Bộ trưởng đã thống nhất về sự cần thiết phải cập nhật các khung pháp lý hiện hành của EU nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa mới, đồng thời vẫn bảo đảm quyền tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu. Uỷ viên châu Âu phụ trách Di cư Brunner nhấn mạnh kết quả của các cuộc họp sẽ được trình lên Hội đồng châu Âu trong phiên họp về an ninh và di cư, dự kiến tổ chức tại Brussels vào cuối tháng này.

Thanh Giang (Nguồn: Euronews, Reuters, DRM News)