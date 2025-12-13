EU ra quyết định với tài sản của Nga

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 12/12 đã nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga tại châu Âu, bất chấp sự phản đối từ một số các quốc gia thành viên.

EU đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga. Ảnh: SABA.

Trong một động thái đáng chú ý, các nước EU nhất trí đóng băng 210 tỷ euro (246 tỷ USD) tài sản chủ quyền của Nga trong thời gian không xác định, thay vì phải định kỳ bỏ phiếu gia hạn biện pháp phong tỏa sáu tháng một lần. Quyết định này loại bỏ nguy cơ Hungary và Slovakia có thể từ chối gia hạn lệnh đóng băng vào một thời điểm nào đó, qua đó buộc EU phải hoàn trả số tài sản này cho Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết, các nhà lãnh đạo EU đã thực hiện cam kết được đưa ra hồi tháng 10, đó là “giữ cho tài sản của Nga bị phong tỏa cho đến khi Nga chấm dứt xung đột và bồi thường thiệt hại đã gây ra”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hoan nghênh quyết định của Hội đồng châu Âu, nói rằng bước đi này “gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Nga”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh quyết định đóng băng tài sản Nga. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia thành viên đều phản hồi tích cực.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên án EU vì sử dụng phương thức bỏ phiếu đa số đủ điều kiện là “bất hợp pháp”, điều này sẽ gây ra “thiệt hại không thể khắc phục cho Liên minh”. Ông nói thêm rằng Hungary “phản đối quyết định” đóng băng tài sản của Nga vô thời hạn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đan Mạch Stephanie Lose, cho biết vẫn còn “một số lo ngại” cần được giải quyết liên quan đến việc đóng băng tài sản của Nga.

Về phần mình, Ngân hàng Trung ương Nga hôm 12/12 cho biết đã đệ đơn kiện trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở tại Bỉ lên tòa án thương mại Moscow, yêu cầu bồi thường thiệt hại mà ngân hàng này cho là phát sinh từ việc Nga bị ngăn cản tiếp cận các tài sản này. Euroclear là đơn vị lưu ký hơn 200 tỉ USD tài sản thuộc chủ quyền Nga đang bị phong tỏa theo các biện pháp trừng phạt của EU.

Ngân hàng trung ương Nga đệ đơn kiện Euroclear - tổ chức nắm giữ các tài sản của Nga. Ảnh: EPA.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Ngân hàng Trung ương Nga cũng mô tả các kế hoạch rộng hơn của EU nhằm sử dụng tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine là “bất hợp pháp, trái với luật pháp quốc tế,” cho rằng những kế hoạch này vi phạm “nguyên tắc miễn trừ chủ quyền đối với tài sản.”

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/The Guardian