EU phối hợp với Liên hợp quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran

Liên minh châu Âu EU vừa thông báo quyết định khôi phục các biện pháp trừng phạt hạt nhân nhằm vào Iran, chấm dứt gần một thập kỷ tạm ngừng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) vẫn rơi vào bế tắc, trong khi các cường quốc phương Tây lo ngại Iran ngày càng tiến gần tới khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Liên minh châu Âu phối hợp với Liên hợp quốc tái áp đặt trừng phạt Iran và chương trình hạt nhân của nước này. Ảnh: AFP

Thông cáo của EU nhấn mạnh, mục tiêu của quyết định khôi phục các biện pháp trừng phạt là nhằm buộc Iran quay trở lại tuân thủ đầy đủ JCPOA và hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Thông cáo nêu rõ, EU vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, song không thể bỏ qua các hành động tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân của Iran.

Các biện pháp trừng phạt được EU tái áp đặt đối với Iran bao gồm những quyết định do Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra từ năm 2006, cộng thêm các biện pháp đơn phương của chính khối này. Nội dung trừng phạt trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gồm: Đóng băng tài sản và kiểm soát giao dịch của ngân hàng, cá nhân, tổ chức liên quan; cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm dầu khí từ Iran; cấm xuất khẩu công nghệ, thiết bị nhạy cảm, kim loại quý và hàng hóa phục vụ chương trình hạt nhân; hạn chế vận tải hàng không, hàng hải liên quan đến Iran; áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với quan chức và các tổ chức cụ thể.

Tổng thống Masoud Pezeshkian và người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami, tại sự kiện “Ngày Công nghệ Hạt nhân Quốc gia” ở Tehran, ngày 9/4/2025. Ảnh: Phủ Tổng thống Iran/AFP

Động thái mới nhất của EU là bước đi nối tiếp việc Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết mới về duy trì dỡ bỏ trừng phạt Iran, sau khi nhóm E3 (gồm Pháp, Đức, Anh) kích hoạt cơ chế “snapback”, thuật ngữ được dùng để chỉ việc tái áp dụng các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, với cáo buộc Nhà nước hồi giáo không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận JCPOA.

Ngọc Liên

Nguồn: Le Monde/Anadolu Agency