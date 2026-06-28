EU kiên quyết bảo vệ quyền lợi trước đe dọa áp thuế của ông Trump

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế trả đũa đối với các quốc gia châu Âu đánh thuế dịch vụ số đối với doanh nghiệp Mỹ, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ “kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình”.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 đe dọa áp thuế trả đũa đối với các quốc gia châu Âu đánh thuế dịch vụ số đối với doanh nghiệp Mỹ, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ “kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình”. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Olof Gill ngày 27/6 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên có quyền quản lý các hoạt động kinh tế trong phạm vi EU. Nếu có các biện pháp đơn phương nhằm vào những chính sách hợp pháp của EU, khối này sẽ “đáp trả nhanh chóng và kiên quyết nhằm bảo vệ các quyền lợi cũng như quyền tự chủ trong quản lý, điều tiết” của mình.

Đại diện Ủy ban châu Âu cũng khẳng định các biện pháp thuế của EU được áp dụng bình đẳng đối với tất cả các doanh nghiệp lớn, không phân biệt quốc gia xuất xứ và không mang tính phân biệt đối xử; đồng thời tái khẳng định EU ủng hộ cách tiếp cận toàn cầu đối với việc đánh thuế nền kinh tế số, phù hợp với các thỏa thuận đã được các bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) thông qua. Người phát ngôn EU Olof Gill nhấn mạnh: “Đó vẫn là hướng đi mà chúng tôi ưu tiên và chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại mang tính xây dựng để đạt được mục tiêu đó”.

Ngày 26/6, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng, bất kỳ quốc gia châu Âu nào áp thuế dịch vụ số đối với các doanh nghiệp Mỹ sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức thuế trả đũa 100% đối với toàn bộ hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: BBC.

Trước đó, ngày 26/6, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng, bất kỳ quốc gia châu Âu nào áp thuế dịch vụ số đối với các doanh nghiệp Mỹ sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức thuế trả đũa 100% đối với toàn bộ hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Theo ông Trump, mức thuế này sẽ thay thế các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với các quốc gia liên quan, bất kể các thỏa thuận đó đã được ký kết hay đưa vào thực hiện.

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia châu Âu đã tích cực thúc đẩy việc áp thuế dịch vụ số đối với hoạt động kinh doanh tại nước sở tại của các doanh nghiệp Mỹ như Google, Amazon và Apple. Động thái này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Mỹ.

EU và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào năm ngoái nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài liên quan đến vấn đề thuế quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầy đủ thỏa thuận từ phía EU đã bị trì hoãn. Tháng 5 vừa qua, các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã bổ sung các điều khoản bảo đảm. Một trong những nội dung của các điều khoản này là cơ chế cho phép EU đình chỉ các ưu đãi thuế quan nếu Washington vi phạm thỏa thuận, trong đó có trường hợp Mỹ tiếp tục tăng thuế. Thỏa thuận dự kiến sẽ được triển khai đầy đủ vào ngày 4/7.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Nst.