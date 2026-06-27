Ông Trump đe dọa áp thuế 100% với các nước đánh thuế dịch vụ số của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 cảnh báo sẽ áp thuế quan ở mức 100% đối với mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ bất kỳ quốc gia nào áp dụng thuế dịch vụ số đối với các công ty Mỹ.

Ông Trump viết trên mạng xã hội: “Mức thuế quan này sẽ được ưu tiên áp dụng, bất kể quốc gia đó đã ký kết, thực thi hay đang trong quá trình thực hiện các thỏa thuận thương mại với Mỹ”. Ông nhấn mạnh, mức thuế này “sẽ được áp dụng ngay lập tức nếu họ vẫn tiếp tục”.

Ông Trump cho biết nhiều quốc gia châu Âu đang thảo luận về việc sớm triển khai thuế dịch vụ số đối với các công ty Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Một số quốc gia trong số đó đã tiến rất gần đến việc thực sự áp dụng loại thuế này”.

Thuế dịch vụ số thường chỉ áp dụng đối với các tập đoàn công nghệ lớn và lâu đời nhất thế giới như Meta, Alphabet và Amazon, đều là các doanh nghiệp của Mỹ. Theo truyền thông địa phương, hiện đã có hơn một chục quốc gia áp dụng loại thuế này.

Năm ngoái, ông Trump cũng từng đe dọa áp các mức thuế quan mới đối với bất kỳ quốc gia nào áp dụng thuế dịch vụ số, cho rằng các loại thuế và quy định này nhằm làm suy yếu các doanh nghiệp Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 8/2025, ông nêu rõ quan điểm này.

Ông Trump viết khi đó: "Kể từ bây giờ, nước Mỹ và các công ty công nghệ Mỹ sẽ không còn là “con heo đất” hay ’tấm thảm chùi chân' của thế giới nữa. Hãy tôn trọng nước Mỹ và các công ty công nghệ tuyệt vời của chúng tôi, nếu không hãy lường trước những hậu quả có thể xảy ra!".

Tháng 2 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ chính sách “thuế quan đối ứng” của ông Trump, vốn nhằm áp dụng các mức thuế riêng đối với gần như toàn bộ các quốc gia trên thế giới theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Chỉ vài giờ sau phán quyết, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, các mức thuế theo điều khoản này chỉ có hiệu lực tối đa 150 ngày.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua