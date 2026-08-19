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NATO tổ chức diễn tập Eagle Spearhead tại Romania với 7 nước đồng minh

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18/8, khoảng 1.000 binh sĩ NATO từ 7 quốc gia đồng minh đang tham gia cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia Eagle Spearhead (Mũi nhọn Đại bàng”, tại Romania trong bối cảnh liên minh tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ ở sườn phía Đông.

NATO tổ chức diễn tập Eagle Spearhead tại Romania với 7 nước đồng minh

Ngày 18/8, khoảng 1.000 binh sĩ NATO từ 7 quốc gia đồng minh đang tham gia cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia Eagle Spearhead (Mũi nhọn Đại bàng”, tại Romania trong bối cảnh liên minh tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ ở sườn phía Đông.

NATO tổ chức diễn tập Eagle Spearhead tại Romania với 7 nước đồng minh

NATO tổ chức diễn tập Eagle Spearhead tại Romania với 7 nước đồng minh. Ảnh: Anadolu.

Cuộc diễn tập Eagle Spearhead diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Liên hợp Quốc gia “Getica”, gần Cincu Romania. Bộ Quốc phòng Romania xác nhận sự kiện diễn ra từ 10h45’ ngày 18/8.

Theo hãng thông tấn BGNES của Bulgaria, cuộc diễn tập có khoảng 1.000 binh sĩ của 7 nước, gồm Bỉ, Pháp, Italy, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Romania. Pháp giữ vai trò quốc gia khung của Nhóm tác chiến NATO tại Romania.

Được biết, các lực lượng tham gia tiến hành nhiều khoa mục tác chiến phức tạp, trong đó có hoạt động chiến đấu trong chiến hào và công binh chiến trường. Ngoài ra, cuộc diễn tập cũng huy động nhiều loại khí tài, gồm xe tăng Leclerc và pháo tự hành CAESAR của Pháp, xe tăng Ariete của Italy cùng các phương tiện trinh sát và máy bay không người lái (UAV).

NATO tổ chức diễn tập Eagle Spearhead tại Romania với 7 nước đồng minh

Mục tiêu chính của Eagle Spearhead là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp giữa các đơn vị đồng minh. Ảnh: Reuters.

Mục tiêu chính của Eagle Spearhead là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp giữa các đơn vị đồng minh, đồng thời kiểm nghiệm năng lực tác chiến trong môi trường đa quốc gia. Cuộc diễn tập là một phần trong các hoạt động chuẩn bị của NATO nhằm củng cố năng lực răn đe và phòng thủ tại sườn phía Đông và Đông Nam của liên minh.

Diễn tập quân sự đa quốc gia Eagle Spearhead cũng giúp kiểm chứng khả năng của lực lượng đa quốc gia trong việc hoạt động như một đội hình thống nhất thay vì các đơn vị riêng rẽ của từng quốc gia.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh NATO duy trì lực lượng đa quốc gia tại Romania, một mắt xích quan trọng trong thế trận răn đe và phòng thủ của liên minh ở khu vực Biển Đen. Nhóm tác chiến NATO tại Romania do Pháp dẫn đầu, được trang bị xe bọc thép, pháo binh, lực lượng bộ binh cơ giới và các năng lực trinh sát, đồng thời có thể được tăng viện khi cần thiết.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.

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