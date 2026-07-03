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EU đề xuất gói “Biện pháp Thương mại Tự chủ”, gỡ bỏ thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu của Armenia

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm tới khu vực Nam Caucasus, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã công bố gói biện pháp hỗ trợ kinh tế và thúc đẩy hợp tác sâu rộng dành cho Armenia, nhằm đóng góp vào sự ổn định và mở rộng cơ hội phát triển giữa hai bên.

EU đề xuất gói "Biện pháp Thương mại Tự chủ", gỡ bỏ thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu của Armenia

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới khu vực Nam Caucasus, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã công bố gói biện pháp hỗ trợ kinh tế và thúc đẩy hợp tác sâu rộng dành cho Armenia, nhằm đóng góp vào sự ổn định và mở rộng cơ hội phát triển giữa hai bên.

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EU đề xuất gói Biện pháp Thương mại Tự chủ, gỡ bỏ thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu của Armenia

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: Radar Armenia.

Phát biểu tại thủ đô Yerevan ngày 2/,7 sau các cuộc hội đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Chủ tịch EC khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực cải thiện thể chế, phát triển kinh tế và tiến trình cải cách tại quốc gia Nam Caucasus này.

Điểm nhấn của chuyến thăm là đề xuất “Biện pháp Thương mại Tự chủ” (ATM), giúp gỡ bỏ thuế quan đối với gần 80% hàng hóa Armenia vào thị trường EU; mở đường cho 99% nông sản tươi sống và hơn 90% đồ uống của nước này tiếp cận 450 triệu người tiêu dùng châu Âu nhằm đa dạng hóa nền kinh tế. Hai bên cũng thống nhất giải ngân thêm 18 triệu euro, hoàn tất gói hỗ trợ thương mại trị giá 52 triệu euro được thiết lập từ tháng 6 vừa qua.

Về kết nối hạ tầng và an ninh năng lượng, EU tái khẳng định kế hoạch đầu tư 200 triệu euro cho sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu” (Global Gateway) và sẵn sàng huy động tới 2 tỷ euro cho các dự án giao thông, năng lượng, kỹ thuật số trên toàn Nam Caucasus nhằm tối ưu hóa tuyến Hành lang phía Nam. Đồng thời, EU cam kết cử phái đoàn chuyên gia tới hỗ trợ kỹ thuật giúp Armenia đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Về phần mình, Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia có kế hoạch xây dựng các đường dây truyền tải điện kết nối với các nước láng giềng, đồng thời khôi phục các liên kết giao thông khu vực để củng cố an ninh và phát triển kinh tế quốc gia. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy lộ trình tự do hóa thị trường thị thực với mục tiêu hướng tới năm 2029.

EU đề xuất gói Biện pháp Thương mại Tự chủ, gỡ bỏ thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu của Armenia

EU đề xuất gỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Armenia. Ảnh: European Council.

Trả lời các câu hỏi của báo chí về chính sách đối ngoại, Thủ tướng Pashinyan tái khẳng định lập trường cân bằng và nhất quán của Yerevan là luôn hành động hoàn toàn vì lợi ích quốc gia, tôn trọng lợi ích của tất cả các đối tác quốc tế, đồng thời chú trọng duy trì sự ổn định trong quan hệ truyền thống với các nước lớn trong khu vực.

Chuyến thăm của lãnh đạo EC tới Nam Caucasus tuần này được giới quan sát đánh giá là động thái tích cực, phản ánh nỗ lực của các bên trong việc thúc đẩy xu thế đối thoại, hợp tác và xây dựng một tương lai phát triển bền vững cho toàn khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Euronews, Politico.

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    Bầu cử Armenia: Phép thử chiến lược giữa EU và Nga

    Ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Armenia (dự kiến diễn ra ngày 7/6), Liên minh châu Âu (EU) đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Nikol Pashinyan, đồng thời công bố gói hỗ trợ kinh tế trị giá hơn 50 triệu euro nhằm giúp Yerevan giảm thiểu tác động từ các biện pháp hạn chế thương mại của Nga. Động thái này cho thấy cuộc bỏ phiếu sắp tới không chỉ mang ý nghĩa chính trị nội bộ mà còn được xem là bước ngoặt đối với định hướng địa chính trị của quốc gia Nam Kavkaz.

Từ khóa:

#Armenia #Thương mại #Chuyến thăm #Ủy ban châu âu #Phát triển kinh tế #hàng hóa xuất khẩu #Chủ tịch

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