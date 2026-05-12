EU công bố gói hỗ trợ mới trị giá 455 triệu euro dành cho Syria

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch hỗ trợ phục hồi dành cho Syria trị giá 455 triệu euro, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận của Brussels đối với Damascus sau nhiều năm tập trung chủ yếu vào viện trợ nhân đạo và các biện pháp trừng phạt.

Ủy viên phụ trách Địa Trung Hải của EU Dubravka Šuica (trái) và Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan al-Shaibani đồng chủ trì cuộc họp điều phối giữa Ủy ban châu Âu và chính quyền chuyển tiếp Syria tại Brussels, ngày 11/5. Ảnh: Ủy ban châu Âu.

Gói hỗ trợ trên được công bố ngay sau cuộc họp điều phối giữa Ủy ban châu Âu và chính quyền chuyển tiếp Syria tại Brussels ngày 11/5, với sự tham dự của đại diện các nước thành viên EU, Liên Hợp Quốc cùng nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Cuộc họp do Ủy viên phụ trách Địa Trung Hải của EU Dubravka Šuica và Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan al-Shaibani đồng chủ trì.

Theo kế hoạch được công bố, EU đang xúc tiến thành lập một “Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật” trị giá 15 triệu euro nhằm cung cấp chuyên môn kỹ thuật cho chính quyền Syria, đồng thời cải thiện sự phối hợp giữa các nhà tài trợ quốc tế trong quá trình tái thiết đất nước.

Bên cạnh đó, Brussels cũng thông báo khoản tài trợ 14 triệu euro để khôi phục Bệnh viện Al-Rastan tại thành phố Homs, một trong những cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều năm xung đột. Dự án này nằm trong gói phục hồi kinh tế - xã hội trị giá 175 triệu euro mà EU công bố từ tháng 6-2025.

Ủy ban châu Âu cho biết khối này cũng đang chuẩn bị thêm khoảng 280 triệu euro cho các chương trình hỗ trợ Syria trong giai đoạn 2026-2027, nâng tổng giá trị các kế hoạch hỗ trợ mới lên khoảng 455 triệu euro.

EU công bố gói hỗ trợ mới trị giá 455 triệu euro dành cho Syria, nhấn mạnh sẽ sát cánh cùng người dân nước này trên con đường phục hồi, tái thiết. Ảnh: France24

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp điều phối giữa Ủy ban châu Âu và chính quyền chuyển tiếp Syria, Ủy viên phụ trách Địa Trung Hải của Liên minh châu Âu (EU) Dubravka Šuica khẳng định đây là “một dấu mốc lịch sử” trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình tái hòa nhập của Syria với châu Âu.

Bà Šuica nhấn mạnh rằng EU sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Syria trên con đường phục hồi, tái thiết và ổn định đất nước sau nhiều năm xung đột.

Ngọc Liên

Nguồn: Brussels times