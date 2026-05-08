EU chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Nga, Ukraine thúc đẩy đàm phán với Mỹ

Ngày 7/5, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho khả năng nối lại đối thoại với Nga trong khi Ukraine tiếp tục tăng cường tiếp xúc với Mỹ nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình liên quan cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết ông đang làm việc với lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU để xây dựng phương án tiếp cận phù hợp cho các cuộc thảo luận với Nga trong tương lai.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: Belganewsagency.eu.

Theo người đứng đầu Hội đồng châu Âu, hiện đã xuất hiện “khả năng” EU sẽ tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan tới xung đột Ukraine.

Trong thời gian gần đây, nhiều quan chức và chính trị gia châu Âu đã công khai kêu gọi nối lại đối thoại với Moskva. Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Fernand Kartheiser của Luxembourg cho biết, ông đã gửi thư mời tới toàn bộ các nghị sĩ châu Âu tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), với mục tiêu thúc đẩy trao đổi và tìm kiếm cơ hội đối thoại với Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine kiêm Trưởng đoàn đàm phán Rustem Umerov đã tới Miami (Mỹ) để tham dự các cuộc họp với giới chức Mỹ liên quan tới tiến trình hòa bình.

Theo ông Zelensky, ông Umerov được giao nhiệm vụ thảo luận khả năng trao đổi tù binh chiến tranh, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Washington và tiếp tục phối hợp với Mỹ về các kênh tiếp xúc cần thiết với Nga.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán hiện vẫn bế tắc, đặc biệt quanh vấn đề kiểm soát khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine. Nga yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi các vùng lãnh thổ mà Moskva tuyên bố chủ quyền, trong khi Kiev khẳng định sẽ không từ bỏ các khu vực đang kiểm soát.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov tham dự cuộc họp với giới chức Mỹ tại Miami liên quan tiến trình hòa bình. Ảnh: BBC.

Trong bối cảnh đó, tình hình thực địa tiếp tục căng thẳng. Nga tuyên bố ngừng bắn từ ngày 8-10/5 nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng, song Ukraine cho rằng, động thái này chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh cho lễ duyệt binh tại Moskva và đề xuất một lệnh ngừng bắn vô thời hạn. Đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về các điều kiện đình chiến.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Tass.