EU chính thức thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ

Nghị viện châu Âu (EP) vừa chính thức thông qua việc thực hiện thỏa thuận thuế quan được ký kết hồi tháng 7 năm ngoái với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nghị viện châu Âu thông qua kế hoạch cắt giảm thuế nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: INSIGHT EU MONITORING.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày trước hạn chót 4/7, thời điểm Washington đe dọa sẽ tăng thuế nếu thỏa thuận không được phê chuẩn, kết thúc gần 12 tháng trì hoãn gây quan ngại cho chính quyền Mỹ. Thỏa thuận dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo EU chính thức phê chuẩn tại hội nghị ở Brussels vào ngày 18/6.

Theo văn bản được các Nghị sỹ châu Âu (MEP) biểu quyết thông qua, thỏa thuận đi kèm hai điều khoản ràng buộc cốt lõi. Thứ nhất, thỏa thuận sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 31/12/2029 nếu không được gia hạn. Thứ hai, EU đặt ra các điều kiện cụ thể liên quan đến việc giảm thuế đối với các sản phẩm có thành phần thép và nhôm, lĩnh vực vẫn đang chịu các biện pháp thuế quan của Mỹ với lý do an ninh quốc gia.

Về bản chất, thỏa thuận quy định Mỹ sẽ áp mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa xuất khẩu của EU. Đổi lại, Liên minh châu Âu cắt giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với một số sản phẩm của Mỹ, bao gồm hàng nông sản và nhiều loại hải sản. Bất chấp việc Tối cao Pháp viện Mỹ trước đó đã phán quyết mức thuế 15% này là bất hợp pháp, EU vẫn quyết định duy trì thỏa thuận nhằm tìm kiếm sự ổn định cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

Theo văn bản được thông qua, Ủy ban châu Âu có thể đình chỉ các ưu đãi thuế quan dành cho hàng hóa Mỹ trước cuối năm 2026 nếu Washington tiếp tục áp thuế đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ thép và nhôm của EU. Cơ quan này cũng phải báo cáo EP về diễn biến vấn đề trước ngày 1/12 tới.

Động thái của EU sẽ mở đường triển khai thỏa thuận thương mại song phương và giảm nguy cơ căng thẳng thuế quan. Ảnh: RTE.

Ngoài ra, EP yêu cầu Ủy ban châu Âu đánh giá tác động của việc đưa thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng Mỹ về 0% đối với ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa của EU trước ngày 30/6/2029.

Quá trình phê chuẩn thỏa thuận từng hai lần bị trì hoãn trong năm nay do những bất đồng liên quan đến các đe dọa tăng thuế từ phía Mỹ và căng thẳng xung quanh phát biểu của ông Trump về Greenland.

Dù Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã phán quyết mức thuế 15% là không phù hợp với luật pháp Mỹ, EU vẫn quyết định duy trì thỏa thuận với mục tiêu tạo môi trường ổn định hơn cho doanh nghiệp và hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Thanh Giang