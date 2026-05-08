Tổng thống Mỹ ấn định hạn chót 4/7 với EU, cảnh báo tăng mạnh thuế quan nếu không thực thi thỏa thuận thương mại

Ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn đến ngày 4/7 để Liên minh châu Âu (EU) thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương, đồng thời cảnh báo hàng hóa EU, trong đó có ô tô, có thể phải đối mặt với mức thuế “cao hơn nhiều” nếu tiến trình không đạt yêu cầu.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Trump cho biết, ông đang “kiên nhẫn chờ đợi” EU thực hiện phần nghĩa vụ trong thỏa thuận thương mại đạt được tại Turnberry - Scotland hồi tháng 7/2025. Theo thỏa thuận này, EU cam kết giảm thuế đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ xuống 0% và mở rộng hạn ngạch miễn thuế cho một số mặt hàng nông sản, thủy sản của Mỹ.

Tuy nhiên, quá trình thông qua các văn bản thực thi tại Nghị viện châu Âu đang diễn ra chậm hơn dự kiến. Trước đó, cuối tuần qua, ông Trump từng cảnh báo sẽ nâng thuế nhập khẩu ô tô từ EU lên 25%, thay cho mức 15% đã thống nhất trước đó, với lý do Brussels chưa triển khai đầy đủ các điều khoản cam kết.

Ông Trump nhấn mạnh: “Tôi đã đồng ý cho EU thêm thời gian đến dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào ngày 4/7. Nếu không, các mức thuế sẽ ngay lập tức tăng mạnh” .

Về phần mình, bà Ursula von der Leyen cho biết, hai bên đều “cam kết đầy đủ” với thỏa thuận thương mại và tiến trình đàm phán đang đạt kết quả tích cực nhằm hướng tới việc cắt giảm thuế quan vào đầu tháng 7 tới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí quan điểm rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cho biết, EU vẫn còn nhiều khác biệt cần giải quyết trước khi hoàn tất các quy định thực thi. Một số nghị sĩ châu Âu đề xuất bổ sung cơ chế bảo vệ, trong đó có khả năng đình chỉ thỏa thuận nếu Mỹ không tuân thủ các cam kết hoặc chấm dứt ưu đãi thuế quan sau năm 2028.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng cảnh báo Washington có thể áp dụng thêm các biện pháp khác ngoài thuế ô tô nếu EU tiếp tục chậm triển khai thỏa thuận. Theo ông Greer, “ô tô chỉ là một phần” trong các vấn đề mà Mỹ đang quan ngại đối với tiến độ thực hiện cam kết của EU.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.