EU thông qua thỏa thuận thương mại với Mỹ

Với đa số phiếu ủng hộ, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận thương mại với Mỹ đạt được tại Turnberry, đồng thời bổ sung các điều kiện nhằm bảo đảm cân bằng lợi ích và phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực thi.

Nghị viện châu Âu thông qua thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 26/3, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận với 417 phiếu thuận, 154 phiếu chống và 71 phiếu trắng. Động thái này mở đường cho việc triển khai thỏa thuận, theo đó EU sẽ cắt giảm thuế quan đối với phần lớn hàng hóa công nghiệp của Mỹ xuống 0%. Tuy nhiên, để chính thức có hiệu lực, các biện pháp bảo vệ đi kèm vẫn cần được các quốc gia thành viên EU phê duyệt. Đây được xem là yếu tố then chốt, có thể ảnh hưởng đến tiến trình thực thi thỏa thuận trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận, EU xóa bỏ thuế đối với phần lớn hàng công nghiệp của Mỹ, trong khi Mỹ vẫn duy trì mức thuế 15% với hàng hóa EU - điểm gây tranh cãi trong nội bộ châu Âu nhưng được Ủy ban châu Âu coi là phương án khả thi.

Để hạn chế rủi ro, các nghị sĩ bổ sung nhiều điều khoản bảo vệ, như cơ chế hết hiệu lực vào tháng 3/2028 nếu không gia hạn và điều kiện ràng buộc Mỹ phải tuân thủ cam kết mới được hưởng ưu đãi thuế. EU cũng nhấn mạnh, nguyên tắc có đi có lại, đặc biệt trong lĩnh vực thép và nhôm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen hội đàm sau khi đạt được thỏa thuận thương mại tại sân golf Trump Turnberry ở Turnberry, Scotland, ngày 27/7/2025. Ảnh: AP

Quyết định thông qua thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại hai bên xuất hiện nhiều căng thẳng, liên quan đến các cuộc điều tra thương mại mới của Mỹ và nguy cơ áp thuế bổ sung. Trước đó, Nghị viện châu Âu đã trì hoãn việc ủng hộ thỏa thuận do lo ngại Washington có thể phá vỡ các cam kết.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho biết, lập trường của cơ quan này nhận được sự ủng hộ rộng rãi, đồng thời nhấn mạnh mức thuế 15% của Mỹ đối với hàng hóa EU được coi là “mức trần”, không nên bị nâng cao hơn trong tương lai.

Theo kế hoạch, Nghị viện châu Âu sẽ phối hợp với Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu trong các cuộc đàm phán ba bên, dự kiến khởi động từ ngày 13/4, nhằm thống nhất lập trường cuối cùng và tạo điều kiện triển khai thỏa thuận.

Minh Phương

Nguồn: Bloomberg, AP, Euronews