EU cảnh báo Ukraine về vụ bê bối tham nhũng

Ủy viên Tư pháp EU, Michael McGrath mới đây cho biết Ukraine phải truy tố và kết án những nhân vật cấp cao liên quan đến các vụ tham nhũng nếu muốn gia nhập Liên minh châu Âu.

Ukraine đang trong quá trình xin gia nhập EU. Ảnh: Getty.

Ông McGrath nhấn mạnh rằng để có thể gia nhập EU, một trong những cam kết quan trọng là Kiev phải thực sự có khả năng truy tố và kết án những nhân vật cấp cao liên quan đến tham nhũng. Ông cảnh báo Ukraine sẽ không nhận được bất kỳ sự ưu đãi đặc biệt nào và các “tiêu chuẩn pháp quyền” của EU áp dụng cho tất cả các nước ứng viên.

Về tiến trình chống tham nhũng của Ukraine, ông McGrath cho biết, Brussels duy trì “một mối quan hệ rất cởi mở và minh bạch với các nhà chức trách Ukraine” về các yêu cầu mà nước này phải đáp ứng để gia nhập EU.

Những cảnh báo của ông McGrath được đưa ra giữa lúc vụ bê bối tham nhũng trị giá 100 triệu USD làm rung chuyển Ukraine trong vài tuần gần đây có diễn biến mới, khi trước đó, ngày 28/11, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine là Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAP) đã khám xét nhà riêng của ông Andrey Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống, người đã thông báo từ chức cùng ngày.

Việc nhân vật quyền lực thứ hai của Ukraine, người dẫn đầu đoàn đàm phán của nước này với Mỹ về kế hoạch hòa bình chấm dứt xung đột với Nga từ chức và bị điều tra đã tạo ra cú sốc chính trị tại Kiev. Vụ việc diễn ra giữa thời điểm Ukraine chịu sức ép phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình do Mỹ ủng hộ trong xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục gặp nhau trong tuần này nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình và các đảm bảo an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy (bên phải) và Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak. Ảnh: Reuters.

Bình luận về “cú sốc chính trị tại Kiev”, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Ba Lan, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cùng ngày cho biết cuộc điều tra chống tham nhũng nhắm vào ông Andrey Yermak, trợ lý hàng đầu, nhân vật thân cận nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky, “không phải là tin tốt cho Ba Lan hay Tây Âu.” Ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, việc vụ tham nhũng liên quan đến nhóm quan chức thân cận của Tổng thống Zelensky bị phơi bày không có lợi cho các cuộc đàm phán hiện tại.

Thúy Hà

Nguồn: RT