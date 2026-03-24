EU cân nhắc sứ mệnh tại Eo biển Hormuz sau xung đột

Liên minh châu Âu cho biết có thể triển khai sứ mệnh tại Eo biển Hormuz sau khi tình hình lắng dịu, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu đối mặt nhiều thách thức.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu có thể cân nhắc triển khai một sứ mệnh tại Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu có thể cân nhắc triển khai một sứ mệnh tại Eo biển Hormuz, song chỉ sau khi tình hình xung đột tại khu vực kết thúc.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Canberra ngày 23/3, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất rằng chỉ khi các hoạt động đối đầu chấm dứt, khối này mới xem xét khả năng triển khai một chiến dịch hoặc sứ mệnh tại khu vực.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cũng cảnh báo tình hình nguồn cung năng lượng đang ở mức nhạy cảm, khi giá dầu và khí đốt biến động, ảnh hưởng tới doanh nghiệp và đời sống người dân trên toàn cầu. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại và đàm phán.

Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày có giá trị ước tính trên 2 tỷ USD, tương đương khoảng 1/5 nguồn cung dầu thế giới. Ảnh: discoveryalert

Eo biển Hormuz được coi là một trong những “điểm nghẽn” quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu. Mỗi ngày, lượng dầu vận chuyển qua khu vực này có giá trị ước tính trên 2 tỷ USD, tương đương khoảng 1/5 nguồn cung dầu thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể đẩy giá dầu tăng từ 10–30%, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và lạm phát gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Không chỉ lĩnh vực năng lượng, khoảng 30% thương mại phân bón toàn cầu cũng đi qua tuyến đường này, khiến nguy cơ gián đoạn có thể lan rộng sang nhiều ngành như nông nghiệp, hóa chất và vận tải. Các chuyên gia cảnh báo, nếu hoạt động tại Eo biển Hormuz bị đình trệ trong thời gian dài, thiệt hại kinh tế toàn cầu có thể lên tới hàng chục tỷ USD mỗi ngày do đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động thị trường tài chính.

Những diễn biến tại khu vực này vì vậy đang được cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ, trong bối cảnh các bên liên quan tìm kiếm giải pháp nhằm duy trì ổn định và bảo đảm lưu thông hàng hải.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, Reuters, Wion