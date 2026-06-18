Eo biển Hormuz không bao giờ trở lại trạng thái cũ

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày18/6 cho biết, Mỹ và Iran đã ký điện tử bản ghi nhớ mang tính lịch sử mang tên “Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran”. Bước đi đầu tiên sau khi bản ghi nhớ có hiệu lực là Iran sẽ ngay lập tức mở lại Eo biển Hormuz, trong khi Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa trên biển đối với Iran. Tuy nhiên Eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái cũ - đó là tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: CCTV

Đăng tải trên mạng xã hội, ông Sharif cho biết văn bản đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran ký, đồng thời được Pakistan xác nhận với vai trò trung gian hòa giải. Ông cũng khẳng định rằng ngay khi bản ghi nhớ về việc kết thúc chiến tranh Mỹ - Iran có hiệu lực, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, đồng thời lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran cũng lập tức được dỡ bỏ.

Thủ tướng Pakistan cho biết thêm, với sự hỗ trợ của Qatar, Pakistan sẽ tổ chức lễ ký chính thức vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ nhằm đánh dấu việc Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ mang tính bước ngoặt, đồng thời khởi động các cuộc đàm phán ở cấp kỹ thuật.

Truyền thông Iran đêm 17/6 khẳng định eo biển Hormuz sẽ được từng bước mở lại khi thỏa thuận với Mỹ có hiệu lực. Ảnh: Reuters

Phía Iran chưa xác nhận thông tin do Thủ tướng Pakistan vừa công bố. Tuy nhiên, truyền thông Iran đêm 17/6 khẳng định eo biển Hormuz sẽ được từng bước mở lại khi thỏa thuận với Mỹ có hiệu lực. Trong vòng 30 ngày, hoạt động lưu thông qua đây sẽ được khôi phục như giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra.

Mặc dù vậy, các nguồn tin Iran khẳng định Tehran cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại di chuyển qua lại giữa vịnh Ba Tư, eo Hormuz và vịnh Oman trong 60 ngày, mà không thu phí.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: CCTV

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng tuyên bố rằng eo biển Hormuz không bao giờ còn có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Ông Qalibaf nhấn mạnh Iran có quyền chủ quyền đối với eo Hormuz và đương nhiên sẽ thu phí các dịch vụ liên quan vùng biển này. Các tàu thuyền muốn đi qua tuyến hàng hải này vẫn phải được Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cấp phép trước khi quá cảnh.

Vân Bình