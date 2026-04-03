Các nước tìm mọi cách để mở lại eo biển Hormuz

Vào hôm nay 3/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến bỏ phiếu về một nghị quyết của Bahrain nhằm bảo vệ vận tải thương mại bên trong và xung quanh eo biển Hormuz. Trong khi đó, hàng chục quốc gia khác vẫn đang thảo luận các biện pháp khả thi để mở lại eo biển mà Iran đang phong tỏa một phần.

Tại phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Bahrain, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, sẽ trình một dự thảo nghị quyết trong đó sẽ cho phép sử dụng “tất cả các phương tiện cần thiết” để bảo vệ vận tải thương mại ở eo biển Hormuz. Bản dự thảo cho phép các biện pháp này thực hiện “trong thời hạn ít nhất 6 tháng và cho đến thời điểm Hội đồng có quyết định khác”.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho biết: “Chúng tôi mong đợi một lập trường thống nhất từ Hội đồng trong cuộc bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết sẽ diễn ra vào ngày 3/4” .

Trước đó, trong ngày 2/4, hơn 40 quốc gia đã cùng tham gia một cuộc họp trực tuyến về cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz do Anh chủ trì. Tại cuộc họp, các quan chức từ mọi châu lục đã thảo luận về các hành động khả thi nhằm gia tăng áp lực lên Iran.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết: “Chúng tôi vô cùng quyết tâm thực hiện mọi biện pháp ngoại giao, kinh tế và phối hợp có thể để mở lại eo biển. Các cuộc tấn công của Iran đang nhắm vào hoạt động hàng hải quốc tế. Điều đó đang ảnh hưởng đến giá xăng dầu và lãi suất thế chấp tại Anh, cũng như nhiên liệu phản lực trên khắp thế giới, phân bón cho châu Phi và cả khí đốt cho châu Á”. Anh cho biết, các quốc gia đã thảo luận về khả năng gia tăng áp lực ngoại giao quốc tế, bao gồm thông qua Liên hợp quốc, các thỏa thuận chung để hỗ trợ niềm tin thị trường, và tìm kiếm các biện pháp phối hợp khả thi.

Trong khi đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas đã thúc giục Brussels “mở rộng quy mô” lực lượng hải quân hiện có ở biển Đỏ vì liên minh này “không thể để mất thêm một tuyến đường thương mại quan trọng nào nữa”. Bà nói thêm, EU ủng hộ các nỗ lực của Liên hợp quốc về “các hành lang nhân đạo tại eo biển để đưa lương thực và phân bón ra ngoài”.

Từ Maxcova, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết, trong khi Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với hầu hết các con tàu, tuyến đường này “vẫn mở đối với Nga”. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), gần 2.000 con tàu đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, một số tàu có liên hệ với Iran, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã có thể đi qua eo biển.

Những bình luận của ông Ushakov được đưa ra khi Ngoại trưởng Iran và Nga thảo luận về an ninh hàng hải tại tuyến đường thủy quan trọng này trong một cuộc điện đàm. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ cũng thảo luận về những nỗ lực của một số quốc gia nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: TASS, Times of Israel