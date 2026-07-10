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ECB: Đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Nghị viện châu Âu EP thông qua lập trường đàm phán về dự luật đồng euro kỹ thuật số, Chủ tịch ECB Christine Lagarde ngày 9/7 khẳng định, đồng tiền này sẽ không thay thế tiền mặt và không nhằm theo dõi các giao dịch của người dân.

ECB: Đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt

Sau khi Nghị viện châu Âu EP thông qua lập trường đàm phán về dự luật đồng euro kỹ thuật số, Chủ tịch ECB Christine Lagarde ngày 9/7 khẳng định, đồng tiền này sẽ không thay thế tiền mặt và không nhằm theo dõi các giao dịch của người dân.

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ECB: Đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt

Chủ tịch ECB Christine Lagarde khẳng định đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt. Ảnh: INSIGHT EU MONITORING.

Động thái của EP được xem là bước tiến quan trọng, giúp dự án đồng euro kỹ thuật số tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn tất khuôn khổ pháp lý, hướng tới mục tiêu triển khai vào cuối năm 2026.

Bà Lagarde hoan nghênh việc EP thông qua với đa số lớn văn bản ủy quyền đàm phán, đồng thời nhấn mạnh đồng euro kỹ thuật số được phát triển nhằm đưa tiền do ngân hàng trung ương phát hành bước vào kỷ nguyên số, trong bối cảnh các hệ thống thanh toán điện tử trên thế giới phát triển nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Chủ tịch ECB nhấn mạnh đồng euro kỹ thuật số sẽ có địa vị pháp lý là phương tiện thanh toán hợp pháp, tương tự tiền giấy và tiền xu hiện nay. Điều này đồng nghĩa người dân vẫn có quyền sử dụng tiền mặt trong các giao dịch trên toàn EU, trong khi đồng euro kỹ thuật số sẽ tồn tại song song, chứ không thay thế hình thức thanh toán truyền thống.

Theo bà Lagarde, một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là tăng cường quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trong lĩnh vực thanh toán. Hiện khoảng 60% giao dịch thanh toán bằng thẻ tại châu Âu được xử lý thông qua các mạng lưới thanh toán thuộc sở hữu nước ngoài, chủ yếu của Mỹ và một phần của Trung Quốc. Thực tế này khiến EU vẫn phụ thuộc đáng kể vào hạ tầng thanh toán bên ngoài, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và công nghệ ngày càng gay gắt.

ECB: Đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt

Đồng Euro kỹ thuật số sẽ là phương tiện thanh toán hợp pháp như tiền giấy và tiền xu. Ảnh: Shutterstock.

Theo giới phân tích, việc phát triển một hạ tầng thanh toán số do châu Âu kiểm soát không chỉ giúp nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trước các biến động bên ngoài, mà còn góp phần củng cố chủ quyền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng thanh toán nước ngoài. Đồng euro kỹ thuật số vì vậy được xem là một trong những dự án trọng tâm trong chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường quyền tự chủ chiến lược của EU.

Thanh Giang

Nguồn: Euronews.

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Từ khóa:

#Euro #Châu Âu #Tiền mặt #Giao dịch #Phát triển #Chiến lược

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