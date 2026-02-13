EU đẩy nhanh nỗ lực củng cố thị trường chung, xem xét cơ chế hợp tác

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đẩy nhanh nỗ lực củng cố thị trường chung của khối, đồng thời để ngỏ khả năng tăng cường hợp tác giữa một số quốc gia thành viên nếu tiến trình chung gặp trở ngại.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Lanza Digital.

Thông tin trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra sau cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU tại Bỉ ngày 12/2.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Costa cho biết tồn tại sự đồng thuận rộng rãi về việc thúc đẩy mục tiêu “một thị trường cho một châu Âu”, coi đây là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh môi trường kinh tế - thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp. Ông nhấn mạnh tính cấp thiết của tiến trình này và kêu gọi triển khai các bước đi cụ thể trong giai đoạn 2026–2027, nhằm bảo đảm các doanh nghiệp có thể hoạt động liền mạch trên toàn bộ 27 quốc gia thành viên, dựa trên một bộ quy tắc doanh nghiệp thống nhất, minh bạch và đơn giản hơn.

Về phần mình, bà von der Leyen cho biết sẽ trình bày “Lộ trình và Kế hoạch hành động Một châu Âu – Một thị trường” vào tháng 3 tới, trong đó đề ra các biện pháp cụ thể cùng thời hạn thực hiện rõ ràng. Theo bà, để thị trường chung vận hành hiệu quả, EU cần xây dựng một thị trường vốn sâu rộng, có tính thanh khoản cao, đủ khả năng huy động và phân bổ nguồn lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

EU đặt mục tiêu hoàn tất giai đoạn một của Liên minh Tiết kiệm và Đầu tư trước tháng 6, bao gồm các nội dung về hội nhập thị trường, tăng cường cơ chế giám sát và phát triển công cụ chứng khoán hóa. Đây được xem là nền tảng để củng cố sức cạnh tranh của khối trong dài hạn.

Ảnh: Foreign Policy.

Trong trường hợp khó đạt được đồng thuận giữa toàn bộ 27 quốc gia thành viên, cơ chế hợp tác tăng cường vẫn là một lựa chọn. Theo đó, một số nước thành viên có thể chủ động tiến nhanh hơn và theo đuổi mức độ hội nhập sâu hơn trong khuôn khổ các quy định của EU.

Bên cạnh nội dung về thị trường chung, các nhà lãnh đạo EU cũng thảo luận về việc duy trì thương mại mở, đồng thời thống nhất ưu tiên đa dạng hóa quan hệ kinh tế - thương mại nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược và tăng cường khả năng tự chủ của khối trong bối cảnh nhiều thách thức mới nổi.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.