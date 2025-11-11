Hotline: 0822.173.636   |

Đường tỉnh 522C vào hang Con Moong bị sạt lở nghiêm trọng

Lê Hợi
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của các đợt bão lũ năm 2025, đường tỉnh 522C vào hang Con Moong, xã Thành Vinh bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do ảnh hưởng của các đợt bão lũ năm 2025, đường tỉnh 522C vào hang Con Moong, xã Thành Vinh bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua tìm hiểu thực tế, hiện đường tỉnh 522C bị sạt lở 1 vị trí taluy dương với chiều dài 120m; 3 vị trí sạt lở taluy âm với tổng chiều dài 435 m.

Hai bên đoạn đường sạt lở là núi và khe suối nên phương tiện đi lại khó khăn.

Trong đó, vị trí từ thôn Lệ Cẩm 2 đi thôn Thành Trung bị sạt sâu, có đoạn bị khoét mất tới một nửa chiều rộng mặt đường, có đoạn chỉ còn lớp bê tông mặt trên, phần đất nền bên dưới đã bị nước cuốn trôi.

Ngoài ra, một số vị trí trên tuyến bị sạt taluy âm nghiêm trọng.

Tuyến đường tỉnh 522C vào hang Con Moong - di sản quốc gia đặc biệt và là điểm du lịch quan trọng của địa phương. Tình trạng sạt lở khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần được khắc phục khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua đây.

Lê Hợi

