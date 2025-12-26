Hotline: 0822.173.636   |

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, chiều ngày 26/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận nguồn ủng hộ từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, chiều ngày 26/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận nguồn ủng hộ từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, Nhân dân phường Hạc Thành ủng hộ 3 tỷ 952 triệu 919 ngàn 223 đồng.

Cán bộ, Nhân dân phường Sầm Sơn ủng hộ 605 triệu đồng.

Cán bộ, Nhân dân xã Yên Định ủng hộ 545 triệu 405 ngàn đồng.

Cán bộ, Nhân dân phường Nguyệt Viên ủng hộ 386 triệu 235 ngàn đồng.

Cán bộ, Nhân dân xã Kim Tân ủng hộ 165 triệu đồng.

Cán bộ, Nhân dân phường Nghi Sơn ủng hộ 296 triệu 291 ngàn đồng.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các địa phương đã tích cực chung tay sẻ chia. Trong đó, Nhân dân và cán bộ phường Sầm Sơn ủng hộ 605 triệu đồng; xã Yên Định ủng hộ 545 triệu 405 ngàn đồng; phường Hạc Thành ủng hộ 3 tỷ 952 triệu 919 ngàn 223 đồng; phường Nguyệt Viên ủng hộ 386 triệu 235 ngàn đồng; xã Kim Tân ủng hộ 165 triệu đồng; phường Nghi Sơn ủng hộ 296 triệu 291 ngàn đồng. Nguồn kinh phí này thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của các địa phương đối với đồng bào đang gặp thiên tai, hoạn nạn. Đồng thời khẳng định, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời phân bổ, chuyển đến đúng địa chỉ, góp phần giúp Nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Phan Nga

