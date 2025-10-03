Đường liên xã Xuân Chinh - Thắng Lộc “nát tươm” sau bão số 10

Hiện nay, tuyến đường liên xã Xuân Chinh – Thắng Lộc không thể lưu thông do bị hư hại nặng nề sau cơn bão số 10.

Tuyến đường liên xã Xuân Chinh – Thắng Lộc có chiều dài qua xã Xuân Chinh khoảng 2,5 km, được đầu tư cải tạo, nâng cấp năm 2022. Đây là một trong ba tuyến giao thông huyết mạch nối xã Xuân Chinh và các xã khác trong khu vực. Trong đợt mưa lũ do cơn bão số 10 gây ra, tuyến đường này đã hư hại nghiêm trọng.

Đường liên xã Xuân Chinh - Thắng Lộc bị hư hại nghiêm trọng.

Nước lũ đã cuốn tung lớp thảm nhựa mặt đường, tạo thành các rãnh cắt ngang tuyến đường, có rãnh sâu tới 1,5m. Phía taluy âm cũng sạt lở nghiêm trọng, tạo thành rãnh nước chảy. Đá cuội, đá mồ côi bị nước lũ cuốn dồn thành đống phía cuối đường.

Sau bão số 10, UBND xã Xuân Chinh đã huy động lực lượng dọn dẹp bùn đất, đá. Nhưng do khối lượng đất đá sạt lớn, nhân lực và phương tiện hạn chế nên không thể khắc phục được.

"Tuyến đường liên xã Xuân Chinh – Thắng Lộc không thể lưu thông. Để đi vào xã Xuân Chinh chỉ còn đường Vạn Xuân – Xuân Chinh và đường Vạn Xuân – Xuân Lẹ (cũ). Tuy nhiên, do tuyến đường Vạn Xuân – Xuân Lẹ (cũ) đang thi công nên việc lưu thông cũng rất khó khăn. Do vậy, chỉ còn duy nhất tuyến Vạn Xuân – Xuân Chinh là đi lại tương đối dễ dàng.

Tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng khiến việc lưu thông của người dân đi xã Thắng Lộc và ra đường Hồ Chí Minh phải xa thêm 6km nữa. Trong trường hợp thiên tai, mưa lũ lại xảy ra thì việc tiếp cận địa bàn xã sẽ rất khó khăn, trắc trở" - Ông Đỗ Đình Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận thực tế tại tuyến đường này:

Xuân Chinh là xã miền núi cao, được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Xuân Chinh và xã Xuân Lẹ (huyện Thường Xuân cũ). Xã có 14 thôn, có tổng diện tích tự nhiên là 172,48km2; 1.650 hộ với 7.588 nhân khẩu. Xã Xuân Chinh có 02 dân tộc, là Thái, Kinh (trong đó dân tộc Thái chiếm 97%). Toàn bộ 14 thôn của xã thuộc khu vực an toàn khu và xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn. Do vậy, đời sống kinh tế của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn.

Hữu Đại