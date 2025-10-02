Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 30/CĐ-UBND, ngày 2/10/2025 về việc khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Nông dân Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa sau bão số 10. Ảnh: Hoàng Đông.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất trên địa bàn tỉnh; theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 16h ngày 1/10/2025, thiên tai đã làm 05 người chết, 06 người bị thương; 1.456 nhà bị thiệt hại; 6.151 ha lúa, 4.228 ha hoa màu, 3.590 ha cây trồng hàng năm, 2.158 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại; 67 điểm/trường bị ảnh hưởng; sạt lở 83 vị trí trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh lộ; xảy ra 13 sự cố đê điều; 08 cột điện trung thế, 1.021 cột điện hạ thế bị gãy, đổ...

Thực hiện Công điện số 182/CĐ-TTg ngày 1/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão; để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, bão lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân và sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, các Công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện trong những ngày vừa qua; đồng thời khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND các xã, phường khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã rà soát, đánh giá, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ có người chết và mất tích, gia đình có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng có nhà ở bị tốc mái do bão số 10 và mưa lũ vừa qua. Quá trình rà soát, đánh giá, thống kê, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ phải đặc biệt lưu ý bảo đảm công khai, minh bạch, chống các hành vi trục lợi, chống tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thành và báo cáo về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường) chậm nhất trong ngày 3/10/2025.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động đấu mối, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến tận tay các gia đình bị thiệt hại để giúp Nhân dân vượt qua mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 28/CĐ-UBND ngày 30/9/2025, khẩn trương huy động lực lượng, bố trí đủ nguồn lực từ dự phòng ngân sách của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác tập trung hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hại do các đợt bão, lũ vừa qua, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

4. Sở Xây dựng, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, phối hợp với UBND các xã, phường chỉ đạo rà soát, chủ động điều tiết bảo đảm đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa (nhất là gạch, ngói, tấm lợp, tôn, sắt thép,...); quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

