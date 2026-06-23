Đức và Pháp đồng sở hữu tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu

Chính phủ Đức và Pháp đã đạt thỏa thuận trở thành các cổ đông chung của tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu KNDS.

Một mẫu thử nghiệm trước khi ra mắt của xe tăng chiến đấu chủ lực CAPINT MBT, do nhà sản xuất xe tăng liên doanh Pháp - Đức KNDS chế tạo, được trưng bày tại hội chợ thương mại quốc tế về quốc phòng và an ninh trên bộ và trên không Eurosatory ở Villepinte gần Paris, Pháp, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận, Berlin và Paris sẽ hướng tới nắm giữ tỷ lệ cổ phần ngang nhau tại KNDS. Phía Đức dự kiến mua lại phần cổ phần hiện do gia đình Wegmann nắm giữ, qua đó cùng Chính phủ Pháp trở thành hai cổ đông chính của tập đoàn.

KNDS có trụ sở tại Amsterdam (Hà Lan), được thành lập năm 2015 trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp quốc phòng của Đức và Pháp. Tập đoàn là nhà sản xuất nhiều loại khí tài quân sự chủ lực của châu Âu, trong đó có xe tăng Leopard 2 của Đức, xe tăng Leclerc của Pháp, các hệ thống pháo và xe bọc thép, đồng thời là nhà cung cấp quan trọng cho lực lượng vũ trang nhiều nước châu Âu.

Trong tuyên bố chung, hai chính phủ khẳng định mục tiêu phát triển KNDS trở thành “một tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu và thế giới”, góp phần tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ lực lượng vũ trang hai nước và củng cố năng lực tự chủ chiến lược của châu Âu.

Tổng Giám đốc KNDS Jean-Paul Alary nhận định thỏa thuận tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược của tập đoàn đối với năng lực quốc phòng, nền tảng công nghiệp và chủ quyền công nghệ của châu Âu.

Đức sẽ mua khoảng 40% cổ phần của KNDS, nhà sản xuất xe bọc thép Leopard 2. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thỏa thuận cũng được xem là bước đi quan trọng nhằm mở đường cho kế hoạch niêm yết kép của KNDS trên các sàn chứng khoán Paris và Frankfurt. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, đây có thể trở thành một trong những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đáng chú ý nhất tại châu Âu trong năm nay, với mức định giá ước tính từ 15-20 tỷ euro. Tuy nhiên, để kế hoạch IPO có thể diễn ra trong tháng 7 như dự kiến, Chính phủ Đức vẫn cần hoàn tất việc mua cổ phần tư nhân từ gia đình Wegmann và được Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức phê chuẩn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Đức và Pháp đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng sau khi dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới FCAS của hai nước không thể tiếp tục triển khai. Giới quan sát cho rằng việc đạt được thỏa thuận về KNDS sẽ góp phần tạo động lực mới cho dự án xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới MGCS, vốn cũng do Pháp và Đức phối hợp phát triển.

Thỏa thuận đồng thời phản ánh nỗ lực của hai nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu trong việc củng cố năng lực quốc phòng của châu Âu trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ về công nghiệp quốc phòng của khu vực.

Thanh Vân