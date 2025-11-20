Đức xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết sẽ cải tổ lực lượng vũ trang quốc gia (Bundeswehr), cùng với đề xuất tăng cường quân số mới được công bố, Berlin đã thể hiện ý định tăng cường quân đội trong những năm tới.

Nicholas Drummond, một chiến lược gia quốc phòng có trụ sở tại Anh, cho biết một đội quân Đức lớn hơn có thể thay đổi bối cảnh an ninh của châu Âu, nơi các nhà lãnh đạo đã cảnh báo rằng Nga có thể mở rộng hoạt động ra ngoài Ukraine vào cuối thập kỷ này.

“Rất dễ để rút ra kết luận sai lầm từ cuộc chiến ở Ukraine”, Drummond nói, ám chỉ đến tiến triển chậm chạp trên tiền tuyến, đồng thời cho biết một cuộc xung đột trong tương lai với lực lượng vũ trang Nga được tái lập sẽ “diễn ra nhanh” với việc sử dụng nhiều sức mạnh không quân hơn trong những tuần đầu tiên.

Kế hoạch Quốc phòng 2030 của Liên minh Châu Âu nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột vào cuối thập kỷ này, cùng với các đề xuất của các nhà lập pháp Đức nhằm tăng chi tiêu quân sự và quân số của nước này, đã làm nổi bật mối lo ngại của châu Âu về mối đe dọa từ Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan Wiesław Kukuła là quan chức cấp cao mới nhất mô tả mối đe dọa này, cho biết Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh với Ba Lan, sau Ukraine.

Theo Drummond, có vẻ như một thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết ở Ukraine trong vòng 12 đến 18 tháng tới vì cả hai bên đều không thể tiếp tục, xét đến việc năng lực của họ ở tiền tuyến đã suy yếu. Tuy nhiên, điều này sẽ đặt ra câu hỏi về việc Nga sẽ mất bao lâu để tái vũ trang và khi nào họ có thể tấn công trở lại.

Trong khi một số nhà phân tích cho rằng quá trình này có thể mất tới 10 năm, Drummond tin nó có thể diễn ra nhanh hơn.

Đức dự kiến ​​sẽ chi 153 tỷ euro (178 tỷ đô la) mỗi năm cho quốc phòng vào năm 2029, tương đương 3,5% tổng sản phẩm quốc nội - điều này sẽ khiến Đức trở thành quốc gia chi tiêu nhiều thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Theo kế hoạch của các nhà lập pháp Đức, quân số Bundeswehr có thể tăng từ 182.000 quân hiện tại lên 260.000 người trong thập kỷ tới. Tháng tới, các nhà lập pháp Đức sẽ cân nhắc dự luật, trong đó tất cả nam thanh niên 18 tuổi phải trả lời các câu hỏi về việc liệu họ có thể phục vụ quân đội từ năm 2026 hay không, và từ năm sau phải trải qua sàng lọc y tế để đánh giá thể lực. Đối với phụ nữ trên 18 tuổi, các bảng câu hỏi này sẽ là tự nguyện.

Rafael Loss, thành viên chính sách tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR), cho biết chính phủ Đức đang theo đuổi ba lĩnh vực để đáp ứng các mục tiêu năng lực của NATO. Đó là tuyển dụng và duy trì nhân sự, mua sắm và cơ sở hạ tầng. “Những gì Đức quyết định thực hiện có liên quan chặt chẽ đến các kế hoạch phòng thủ và mục tiêu năng lực của NATO”, Loss nói.

Theo Newswweek