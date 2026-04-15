Đức - Ukraine nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm Berlin của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và kinh tế.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu tại họp báo chung, Thủ tướng Đức nhấn mạnh hai nước mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác sâu rộng hơn, trong đó có việc thúc đẩy sản xuất chung thiết bị không người lái. Hai bên cũng ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về trao đổi dữ liệu quân sự điện tử, phục vụ phát triển các hệ thống vũ khí mới.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh hai nước mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác sâu rộng hơn, trong đó có việc thúc đẩy sản xuất chung thiết bị không người lái. Ảnh: The kyivindependent

Thủ tướng Đức kêu gọi đạt được một giải pháp thông qua đối thoại nhằm hướng tới chấm dứt lâu dài tình hình bất ổn tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần có vai trò trong các tiến trình đàm phán trong tương lai.

Tổng thống Ukraine bày tỏ tin tưởng các thỏa thuận cuối cùng sẽ có sự tham gia của châu Âu. Tổng thống Ukraine cho biết thêm, hai nước đã ký tổng cộng 10 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm. Ông đánh giá Đức là một trong những đối tác hàng đầu của Ukraine tại châu Âu trong hỗ trợ an ninh và bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngoài hợp tác quốc phòng, tuyên bố chung của hai nước nêu rõ kế hoạch thúc đẩy phục hồi công nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, nông nghiệp, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Ukraine đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác quốc tế. Ảnh: The kyivindependent

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác quốc tế, đồng thời phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Thời gian gần đây, Kiev đã thiết lập các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với một số quốc gia Trung Đông và ký thỏa thuận an ninh dài hạn với Bulgaria.

Kể từ năm 2022, Đức duy trì vai trò là một trong những đối tác hỗ trợ lớn của Ukraine tại châu Âu, cung cấp thiết bị quân sự và hỗ trợ tài chính, góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của nước này.

Vân Bình

Nguồn: Tân Hoa Xã, The kyivindependent