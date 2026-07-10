Đức tự chủ vũ khí tầm xa, lấp "khoảng trống chiến lược" bằng Tomahawk

Trong một bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tái định hình cán cân quyền lực tại châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 9/7 tuyên bố nước này sẽ mua siêu tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ để triển khai trên lãnh thổ của mình.

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Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Quyết định này đánh dấu sự dịch chuyển chiến lược sâu sắc: Berlin sẽ không còn phụ thuộc vào các đợt đồn trú vũ khí của Washington mà chính thức tự sở hữu và làm chủ năng lực tấn công tầm xa để đối phó với các thách thức an ninh mới.

Phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Merz cho biết ông đã hoàn tất thỏa thuận cốt lõi này với Chính phủ Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Nhà lãnh đạo Đức khẳng định các cuộc hội đàm song phương đã đem lại kết quả vượt mong đợi, giúp Berlin lập tức lấp đầy khoảng trống chiến lược nghiêm trọng trong hệ thống phòng thủ quốc gia. Đồng thời, thương vụ này cũng tạo ra bước đệm thời gian cần thiết để Đức cùng các đồng minh châu Âu tự nghiên cứu, phát triển và triển khai các hệ thống vũ khí tầm xa riêng của đại lục trong tương lai.

Các nguồn tin từ Chính phủ Đức tiết lộ, Washington đã cam kết sẽ chính thức phê duyệt thương vụ vào tháng 8 tới. Theo thỏa thuận, Đức sẽ mua các tên lửa Tomahawk cùng hệ thống bệ phóng mặt đất Typhon tương thích. Hiện số lượng tên lửa và bệ phóng mà Đức dự kiến mua chưa được công bố do thuộc diện thông tin mật.

Tàu khu trục USS Thomas Hudner của Hải quân Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: U.S. Navy.

Giới quan sát nhận định, bước đi đột phá này của Berlin hoàn toàn phù hợp với định hướng chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vốn liên tục gây áp lực buộc các đồng minh châu Âu phải tự chi trả cho an ninh của chính mình bằng cách tăng cường mua sắm vũ khí từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ.

Trước đó, số phận của kế hoạch triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức từng bị đặt dấu hỏi lớn và rơi vào thế bế tắc sau khi Washington bất ngờ tuyên bố cắt giảm đáng kể sự hiện diện quân sự tại quốc gia này vào tháng 5 vừa qua.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.