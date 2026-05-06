Đức đối mặt nguy cơ suy giảm năng lực tấn công tầm xa

Đức đối mặt nguy cơ gia tăng khoảng trống năng lực tấn công tầm xa khi kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ tại nước này chưa được làm rõ, trong bối cảnh Washington cân nhắc điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức trên xe bọc thép GTK Boxer trong buổi trình diễn năng lực của quân đội. Ảnh: Defensenews.

Phát biểu ngày 5/5 tại Munster, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết kế hoạch trên từng được xác định là giải pháp “cầu nối” giữa hai bên, nhằm duy trì năng lực trong thời gian châu Âu phát triển các hệ thống riêng. Ông cảnh báo nếu không được triển khai như dự kiến, khoảng trống năng lực sẽ tiếp tục tồn tại, trong khi các phương án thay thế chưa sẵn sàng. Theo ông, hiện “chưa có giải pháp cụ thể” cho vấn đề này.

Theo kế hoạch công bố tháng 7/2024, Mỹ dự kiến triển khai một đơn vị tác chiến đa miền tại Đức, trang bị hệ thống Typhon phóng từ mặt đất, có khả năng sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk và SM-6. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị đặt dấu hỏi sau thông tin Mỹ có thể rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, thậm chí con số có thể cao hơn.

Tại Berlin, Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này đang triển khai ba hướng nhằm xây dựng năng lực tấn công tầm xa. Trước hết là hiện đại hóa kho tên lửa hành trình Taurus và đẩy nhanh phát triển phiên bản kế nhiệm Taurus Neo, đã được phê duyệt cuối năm 2025. Tiếp đó là phương án mua sắm các hệ thống sẵn có, trong đó Berlin đã gửi đề nghị tới phía Mỹ về việc cung cấp bệ phóng Typhon, song chưa có phản hồi chính thức.

Song song đó, Đức phối hợp với Anh triển khai chương trình tiếp cận tấn công tầm xa châu Âu (ELSA), hướng tới phát triển các hệ thống có tầm bắn trên 2.000 km; Pháp cũng bày tỏ ý định tham gia. Tuy nhiên, tiến độ cụ thể chưa được xác định do phụ thuộc vào năng lực công nghiệp và công nghệ.

Binh sĩ Mỹ làm quen hệ thống tên lửa Typhon. Ảnh: Defensenews.

Giới chức Đức nhấn mạnh các kế hoạch phòng thủ của NATO dựa trên đóng góp tổng thể của các quốc gia thành viên, do đó không làm phát sinh khoảng trống ở cấp độ liên minh. Tuy vậy, diễn biến hiện nay cho thấy bài toán bảo đảm năng lực của Đức vẫn chịu tác động đáng kể từ các điều chỉnh trong hợp tác với Mỹ.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.