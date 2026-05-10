Đức nối lại kế hoạch mua tên lửa Tomahawk của Mỹ

Đức đang nối lại nỗ lực mua tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống phóng mặt đất Typhon của Mỹ, trong bối cảnh Berlin tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ tầm xa.

Theo báo Financial Times số ra ngày 10/5, Chính phủ Đức hy vọng có thể thuyết phục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận thương vụ cung cấp tên lửa Tomahawk cùng bệ phóng Typhon. Đề xuất này được Berlin đưa ra lần đầu vào tháng 7 năm ngoái, song phía Mỹ đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đang lên kế hoạch thăm Washington nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán liên quan đến các hệ thống vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, chuyến đi hiện còn phụ thuộc vào khả năng ông Pistorius có thể thu xếp cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth.

Tên lửa Tomahawk là loại tên lửa hành trình tầm xa thường được triển khai trên các tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ để thực hiện các nhiệm vụ tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương. Trong khi đó, hệ thống Typhon là bệ phóng mặt đất có khả năng triển khai nhiều loại tên lửa tầm xa, trong đó có Tomahawk.

Động thái của Berlin diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang tăng cường đầu tư quốc phòng và mở rộng năng lực tác chiến tầm xa trước các biến động an ninh quốc tế. Đức thời gian qua cũng thúc đẩy chương trình hiện đại hóa quân đội với nhiều kế hoạch mua sắm khí tài và tăng ngân sách quốc phòng.

Phóng tên lửa Tomahawk từ bệ phóng di động Typhon. Ảnh: US Armed Forces

Hồi tháng 2, Lầu Năm Góc cho biết đã ký hợp đồng kéo dài 7 năm với tập đoàn quốc phòng Raytheon nhằm tăng sản lượng tên lửa Tomahawk sau khi kho dự trữ của Mỹ suy giảm do nhu cầu quân sự gia tăng liên quan xung đột tại Trung Đông. Hiện Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Đức chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Trước đó, Mỹ cho biết đang có kế hoạch hủy bỏ việc triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức, động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Washington tại quốc gia châu Âu, trái ngược với thỏa thuận đạt được năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được Berlin coi là yếu tố then chốt trong chiến lược phòng thủ NATO.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters.