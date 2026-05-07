Đức thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul mới đây cho biết, nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối đang tạo ra những rào cản đáng kể trong quy trình ra quyết định về an ninh của Liên minh châu Âu (EU). Trước thực trạng này, ông Johann Wadephul kêu gọi cải cách cơ chế hiện tại nhằm giúp khối phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn trước các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới ngày 6/5, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh, chỉ cần một quốc gia thành viên phản đối cũng có thể khiến toàn bộ tiến trình ra quyết định của EU bị đình trệ. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị nghiêm trọng, nhất là cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Johann Wadephul cho rằng EU cần chuyển sang áp dụng cơ chế bỏ phiếu theo đa số đủ điều kiện, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh, nhằm tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả phản ứng của Khối 27. Theo Ngoại trưởng Đức, hiện đã có 12 quốc gia thành viên ủng hộ đề xuất cải cách này, trong khi Berlin sẽ tiếp tục đối thoại với những nước còn hoài nghi về việc từ bỏ nguyên tắc nhất trí tuyệt đối. Thời gian qua, tranh luận về cải cách thể chế trong EU ngày càng gia tăng khi nhiều quyết định liên quan tới viện trợ cho Ukraine hoặc các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga nhiều lần bị trì hoãn bởi quyền phủ quyết của một số nước thành viên.

Trong bối cảnh đó, Đức và nhiều quốc gia EU cho rằng cơ chế đồng thuận hiện nay đang hạn chế khả năng hành động chiến lược của khối trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng bất ổn. Tuy nhiên, một số quốc gia có quy mô nhỏ hơn vẫn lo ngại việc áp dụng cơ chế bỏ phiếu đa số có thể làm suy giảm tiếng nói và chủ quyền quốc gia của họ trong EU.

Tổng thống Trump đe dọa nâng thuế nhập khẩu ô tô và xe tải từ EU lên 25%. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, quan hệ thương mại Mỹ - EU tiếp tục đối mặt nhiều bất ổn khi Tổng thống Trump đe dọa nâng thuế nhập khẩu ô tô và xe tải từ EU lên 25%, với lý do Brussels chưa thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại đạt được năm ngoái.

Trưởng đoàn đàm phán của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cho biết các cuộc thương lượng giữa EU và Mỹ vẫn đạt “tiến triển tích cực”, song cảnh báo “vẫn còn một chặng đường dài phía trước” trước khi hai bên có thể hoàn tất thỏa thuận dỡ bỏ thuế quan.

Nhiều nước EU đang thúc đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại với Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô – ngành xuất khẩu chủ lực của châu Âu. Tuy nhiên, Nghị viện châu Âu yêu cầu bổ sung các cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt hơn để đề phòng khả năng Washington thay đổi chính sách thuế trong tương lai.

Thu Uyên

Nguồn: TASS, Reuters.