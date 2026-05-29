Litva phê duyệt kế hoạch mua hơn 900 xe bọc thép của Phần Lan

Hội đồng Quốc phòng Tối cao Litva đã chính thức phê chuẩn kế hoạch cho phép Bộ Quốc phòng nước này tiến hành mua sắm dòng xe bọc thép chiến đấu thế hệ mới Patria 6x6 do tập đoàn Patria (Phần Lan) sản xuất.

Quyết định này nhằm hiện đại hóa lực lượng lục quân và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quốc gia vùng Baltic trước bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Phát biểu trước báo giới ngày 28/5, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết quân đội nước này dự kiến sẽ tiếp nhận tổng cộng 936 xe bọc thép chiến đấu thế hệ mới Patria 6x6 từ nhà sản xuất Phần Lan. Hợp đồng chính thức dự kiến sẽ được ký kết vào năm 2027. Dòng xe mới này sẽ thay thế hoàn toàn cho phi đội xe bọc thép chở quân M113 đã qua sử dụng hiện có trong biên chế của Litva.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas, Patria 6x6 là một hệ thống khung gầm đa năng, cho phép tích hợp linh hoạt các tổ hợp phòng không, vũ khí hạng nặng, đồng thời phục vụ hiệu quả cho các nhiệm vụ hậu cần và quân y. Bộ Quốc phòng Litva nhấn mạnh các tiêu chí cốt lõi dẫn đến lựa chọn này bao gồm: khả năng tương thích toàn diện với các tiêu chuẩn của NATO, tiến độ bàn giao nghiêm túc, giá cả cạnh tranh và đặc biệt là cơ hội hợp tác công nghiệp cho các doanh nghiệp nội địa.

Bằng việc lựa chọn nền tảng này, Litva đang hướng tới tham gia chương trình Hệ thống Xe bọc thép chung (CAVS) – dự án hợp tác quân sự quốc tế hiện có sự góp mặt của Phần Lan, Latvia, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Đức và Vương quốc Anh.

Thương vụ này nằm trong chiến lược tổng thể của Vilnius nhằm giải ngân khoảng 6,4 tỷ euro (tương đương 7,5 tỷ USD) từ nguồn vốn vay ưu đãi thuộc Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của EU để mua sắm vũ khí, khí tài và đạn dược mới. Song song với đó, chính phủ Litva đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút dòng vốn đầu tư từ các tập đoàn quốc phòng nước ngoài, nhằm tích hợp sâu rộng các doanh nghiệp nội địa vào chuỗi cung ứng quân sự quốc tế, đảm bảo một phần ngân sách mua sắm được tái đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế trong nước.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.