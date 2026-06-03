Mỹ và các đồng minh NATO tập trận hải quân tại Biển Baltic

Ngày 2/6, Mỹ và các đồng minh NATO cho biết sẽ khởi động cuộc tập trận hải quân thường niên BALTOPS tại Biển Baltic trong tuần này với quy mô bị thu hẹp đáng kể, trong bối cảnh lực lượng hải quân phương Tây đang bị phân tán và ràng buộc bởi các cuộc xung đột tại các khu vực khác.

Tàu hộ tống Magdeburg F261 và Braunschweig F260 của Hải quân Đức trước cuộc tập trận hải quân BALTOPS của NATO trên Biển Baltic, tại Rostock (Đức), ngày 3/6/2026.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận năm nay sẽ quy tụ khoảng 20 tàu chiến, 15 quốc gia tham gia cùng khoảng 6.000 binh sĩ. Nhiều tàu chiến phương Tây hiện vẫn đang làm nhiệm vụ tại các khu vực chiến lược khác như Eo biển Hormuz ở Trung Đông hay Bắc Cực, khiến nguồn lực dành cho Biển Baltic bị thu hẹp.

Dù vậy, BALTOPS vẫn là cuộc tập trận hải quân lớn nhất được tổ chức trên Biển Baltic trong năm nay. Mỹ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với việc triển khai tàu chỉ huy USS Mount Whitney làm soái hạm của chiến dịch.

Sự hiện diện của Washington được đánh giá mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua nhiều lần chỉ trích NATO và đề xuất giảm bớt các cam kết của Mỹ đối với liên minh. Theo các quan chức quân sự châu Âu, việc Mỹ tiếp tục dẫn đầu BALTOPS là minh chứng cho sự gắn kết và khả năng phối hợp của NATO trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Theo Chuẩn Đô đốc Đức Stephan Haisch, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Baltic nhấn mạnh: “Việc tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn dưới sự lãnh đạo của Mỹ với sự tham gia rộng rãi của NATO là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh và sự đoàn kết của liên minh”.

Lực lượng tham gia tập trận sẽ bắt đầu hoạt động tại Tây Biển Baltic rồi mở rộng sang các vùng biển phía Đông. Ảnh: Military Times.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận năm nay sẽ bắt đầu tại khu vực phía Tây Biển Baltic trước khi mở rộng sang các vùng biển phía Đông. Nội dung trọng tâm gồm diễn tập bảo đảm tuyến vận tải trên biển, tiếp tế lực lượng và duy trì hoạt động hàng hải quanh đảo Gotland của Thụy Điển – địa điểm được đánh giá có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực.

NATO coi việc duy trì các tuyến đường biển thông suốt là nhiệm vụ sống còn, đặc biệt đối với các quốc gia Baltic vốn chỉ kết nối với phần còn lại của liên minh thông qua một hành lang đất liền hẹp. Trong trường hợp khủng hoảng, các tuyến vận tải biển sẽ đóng vai trò quan trọng đối với cả hoạt động hậu cần quân sự lẫn thương mại dân sự.

Thanh Giang