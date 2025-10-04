Đức: Sân bay Munich mở cửa trở lại sau sự cố máy bay không người lái

Sân bay quốc tế Munich (Đức) đã hoạt động trở lại ngày 3/10 (theo giờ địa phương) sau khi buộc phải tạm đóng cửa trong đêm do phát hiện nhiều máy bay không người lái (drone) xuất hiện trong khu vực không phận, khiến hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.

Sân bay Munich (Đức) bị gián đoạn do hoạt động của máy bay không người lái. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, hành khách đã có thể bắt đầu làm thủ tục cho chuyến bay đến Varna (Bulgaria), và bảng thông tin tại sân bay chỉ hiển thị một vài chuyến bị hủy. Chuyến bay đầu tiên hạ cánh trong ngày là từ Bangkok (Thái Lan), đáp xuống lúc 05h25 (giờ địa phương).

Vào tối 2/10, sân bay thông báo đã phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái trong khu vực, buộc kiểm soát không lưu phải tạm ngưng toàn bộ hoạt động, dẫn đến việc hủy 17 chuyến bay và gây ảnh hưởng cho gần 3.000 hành khách. Ngoài ra, 15 chuyến bay đến đã phải chuyển hướng hạ cánh tại các thành phố khác như Stuttgart, Nuremberg, Vienna và Frankfurt.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết với tờ Bild rằng các thiết bị bay được phát hiện bay lượn trong không phận sân bay vào thời điểm trời tối, nên chưa thể xác định được kích cỡ và chủng loại.

Sự cố tại sân bay Munich là diễn biến mới nhất trong chuỗi vụ việc liên quan đến máy bay không người lái gây ảnh hưởng tới ngành hàng không châu Âu, trong bối cảnh tuần trước nhiều sân bay tại Đan Mạch và Na Uy cũng buộc phải tạm thời đóng cửa vì các vụ xâm nhập không phận tương tự.

Những diễn biến này đã khiến giới chức Liên minh châu Âu phản ứng mạnh mẽ. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen hôm 1/10, các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí về kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của khối, trong đó có biện pháp đối phó với mối đe dọa từ drone.

Việc gián đoạn hoạt động tại sân bay Munich càng khiến bầu không khí tại thành phố thêm căng thẳng, sau khi lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng bị tạm ngừng vì đe dọa đánh bom, và vụ việc phát hiện chất nổ riêng rẽ khác tại khu dân cư phía bắc thành phố.

Các vụ việc liên tiếp diễn ra ngay trước ngày lễ quốc gia quan trọng của nước Đức - Ngày Thống nhất đất nước 04/10.

Thuý Hà

Reuters