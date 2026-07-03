Đức khẳng định nguyên tắc đồng thuận và vai trò của các thành viên NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định cơ chế hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dựa trên nguyên tắc đồng thuận và không một quốc gia thành viên nào có quyền áp đặt quyết định lên toàn khối.

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Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu trong cuộc họp báo với tạp chí Der Spiegel, ngày 2/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bác bỏ những quan điểm cho rằng các đồng minh châu Âu phải chấp nhận vị thế lép vế trong liên minh. Ông nhấn mạnh: " NATO chưa từng vận hành theo logic phục tùng bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào, bởi nền tảng của liên minh này luôn là sự đồng thuận giữa các nước thành viên."

Trước những ý kiến trái chiều từ phía chính quyền Mỹ liên quan đến trách nhiệm nghĩa vụ của các nước thành viên, người đứng đầu ngành quốc phòng Đức thừa nhận đôi lúc giữa các bên có sự khác biệt về quan điểm, song các đồng minh châu Âu đã thích ứng và luôn tập trung vào mục tiêu cốt lõi là lợi ích chung.

Đáng chú ý, ông Pistorius khẳng định việc Berlin đang đẩy mạnh năng lực quốc phòng là xuất phát từ nhu cầu thực tế và định hướng chiến lược của chính nước Đức, chứ không phải do áp lực từ bên ngoài. Nước này đang đầu tư mạnh mẽ vào năng lực răn đe, nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhằm bảo đảm an ninh cho cả Đức và các đối tác trong khối.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius cũng thừa nhận, các đồng minh châu Âu từng có một giai đoạn kéo dài chưa thực hiện đầy đủ cam kết với NATO, đặc biệt trong vấn đề chi tiêu quốc phòng. Theo ông, sự chậm trễ này đã ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực chung của liên minh, đồng thời tác động tới lợi ích an ninh của Mỹ.

Ngân sách quốc phòng tại nhiều nước châu Âu hiện đã tăng mạnh. Ảnh: Newsweek.

Dẫu vậy, ông cho rằng, giai đoạn đó hiện đã qua khi các nước châu Âu bắt đầu thể hiện rõ trách nhiệm hơn trong việc chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ngân sách quốc phòng tại nhiều nước châu Âu hiện đã tăng mạnh, phản ánh quyết tâm lớn hơn trong việc đảm nhận trách nhiệm đối với năng lực phòng thủ tập thể của liên minh.

Thanh Giang

Nguồn: Anadolu Ajansı.