Thủ tướng Đức vận động đồng minh NATO châu Âu

Ngày 25/6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh giữa 5 quốc gia thành viên NATO quyền lực nhất châu Âu (gọi tắt là nhóm E5) tại Berlin nhằm đạt được sự đồng thuận về việc tăng cường quốc phòng toàn diện cho châu Âu.

Các nhà lãnh đạo thuộc nhóm E5 gồm Anh Pháp, Đức, Italy và Ba Lan nhóm họp tại Berlin nhằm thảo luận về việc củng cố nền quốc phòng châu Âu. Ảnh: DW.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang hiện hữu, tuy nhiên các nhà lãnh đạo đã phát đi tín hiệu cho thấy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang có những bước cải thiện.

Sự kiện diễn ra hai tuần trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài nước chủ nhà Đức, hội nghị có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Anh Keir Starmer.

Sau cuộc họp, Thủ tướng Merz khẳng định mong muốn gắn kết chặt chẽ nước Đức, các lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quốc phòng nước này vào liên minh và châu Âu để các nước láng giềng cảm thấy an toàn hơn khi Đức lớn mạnh. Nhóm E5 cũng ra tuyên bố chung khẳng định cam kết kiên định đối với an ninh châu Âu - Đại Tây Dương và mối liên kết xuyên Đại Tây Dương.

Mặc dù mối quan hệ giữa Washington với các đồng minh châu Âu dưới thời Tổng thống Donald Trump có phần sóng gió, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn nhấn mạnh cam kết của châu Âu đối với quan hệ đối tác này thông qua việc tăng ngân sách và mở rộng năng lực quốc phòng.

Ông Macron chỉ ra sự đoàn kết được thể hiện tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp và lạc quan cho rằng mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ đang trong giai đoạn xích lại gần nhau. Những nỗ lực này được đưa ra sau khi Mỹ chỉ trích gay gắt việc các nước châu Âu do dự ủng hộ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, dẫn đến việc Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm quân số Mỹ đồn trú tại châu Âu.

E5 khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: CEPA.

Bên cạnh vấn đề nội bộ khối, tuyên bố chung của E5 khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm việc áp đặt các lệnh trừng phạt, gây áp lực kinh tế lên Moscow và hỗ trợ phục hồi ngành năng lượng của Kyiv.

Thủ tướng Đức Merz đề xuất các đồng minh châu Âu đưa ra cam kết tài chính mạnh mẽ cho Kyiv, đồng thời gửi thông điệp tới Moscow rằng sự ủng hộ của châu Âu là không lay chuyển và đã đến lúc Nga cần bước vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Thanh Giang