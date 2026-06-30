Đức kêu gọi cải cách Liên Hợp Quốc, tăng cường hợp tác đa phương

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 30/6 cảnh báo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang đứng trước những sức ép ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác đa phương và thúc đẩy cải cách Liên Hợp Quốc ( LHQ) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi cải cách LHQ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Ảnh: Dw.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Phát triển bền vững Hamburg, Tổng thống Steinmeier cho rằng, thế giới đang bước vào giai đoạn mà các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế được duy trì trong nhiều thập kỷ qua ngày càng bị thách thức. Theo ông, một số quốc gia không còn tôn trọng các quy tắc quốc tế và sẵn sàng phớt lờ những nguyên tắc này khi không còn phù hợp với lợi ích của mình, khiến môi trường quốc tế ngày càng chịu tác động của cạnh tranh quyền lực và đối đầu.

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, xung đột, nghèo đói và mất an ninh lương thực tiếp tục gia tăng, việc từ bỏ các cơ chế hợp tác đa phương sẽ không phải là giải pháp. Ông khẳng định LHQ vẫn giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình và thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Tòa nhà Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Steinmeier đồng thời cho rằng LHQ cần được cải cách sâu rộng để hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao năng lực ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu và mang lại những kết quả thiết thực hơn cho cộng đồng quốc tế. Theo ông, việc củng cố hiệu quả của các thể chế đa phương là điều kiện quan trọng nhằm duy trì lòng tin vào hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ.

Hội nghị Phát triển bền vững Hamburg diễn ra trong hai ngày 29-30/6 với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, gồm lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và giới học giả. Chương trình nghị sự tập trung vào các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.