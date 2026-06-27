LHQ kêu gọi tăng cường hợp tác để ứng phó các thách thức toàn cầu

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 26/6 kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều bất ổn về an ninh, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và những thách thức do sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: The United Nations

Phát biểu tại phiên họp không chính thức của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhân kỷ niệm Ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc, ông Guterres nhấn mạnh, hợp tác quốc tế không chỉ là một mục tiêu mang tính lý tưởng mà còn là giải pháp thiết thực nhất để giải quyết những thách thức chung của thế giới.

Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, việc các quốc gia lựa chọn khép mình sau biên giới hay theo đuổi chủ nghĩa đơn phương sẽ không thể giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Ông cho rằng, không một quốc gia nào có thể đơn độc ứng phó với biến đổi khí hậu, kiểm soát trí tuệ nhân tạo, ngăn chặn đại dịch hay bảo vệ người dân trước các cú sốc toàn cầu.

Ông Guterres cũng nhấn mạnh, hợp tác quốc tế chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Theo ông, các nguyên tắc của Hiến chương không phải là những quy định có thể tùy ý áp dụng, mà là nền tảng bảo đảm chủ quyền quốc gia, bảo vệ quyền lợi của người dân và duy trì trật tự quốc tế. Khi những nền tảng này bị suy yếu, mọi quốc gia đều trở nên kém an toàn hơn.

Thế giới đối mặt nhiều bất ổn do sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Telecom Review Africa

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đồng thời kêu gọi tăng cường ngoại giao, thúc đẩy đoàn kết giữa các khu vực và đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cho rằng hòa bình, phát triển và cơ hội luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.

Bên cạnh đó, ông cho rằng, Liên Hợp Quốc cần được cải cách để phản ánh tốt hơn thực tế của thế giới hiện nay, song nhấn mạnh quá trình cải cách phải hướng tới việc củng cố, thay vì làm suy yếu vai trò của tổ chức.

Kết thúc bài phát biểu, ông Guterres kêu gọi các quốc gia tiếp tục đề cao hòa bình, công lý và chủ nghĩa đa phương, đồng thời khẳng định chỉ có hợp tác mới giúp cộng đồng quốc tế vượt qua các thách thức chung và xây dựng một tương lai bền vững.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã