Đức cho phép bắn hạ máy bay không người lái trái phép

Nội các Đức đã phê chuẩn dự thảo luật trao quyền cho cảnh sát và quân đội chặn đứng, thậm chí bắn hạ các máy bay không người lái (drone) trái phép. Quyết định này được đưa ra sau nhiều vụ xâm nhập máy bay không người lái tại nhiều nước châu Âu.

Ảnh minh hoa: Deutschlandfunk

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết, các sửa đổi đối với Luật An ninh Hàng không sẽ trao quyền pháp lý mới cho cảnh sát và quân đội trong việc ứng phó với các hoạt động nghi ngờ liên quan đến máy bay không người lái (drone) trái phép.

Ông Alexander Dobrindt nói: “Với Luật An ninh Hàng không, chúng tôi thiết lập khuôn khổ pháp lý cần thiết cho hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cảnh sát liên bang, cảnh sát bang và lực lượng vũ trang. Luật cho phép lực lượng vũ trang Đức có thể đối phó, chặn đứng và thậm chí bắn hạ drone trái phép trong khuôn khổ hỗ trợ hành chính khi cảnh sát không thể ứng phó hiệu quả.”

Tuy nhiên, biện pháp mạnh chỉ được phép áp dụng khi drone trái phép được sử dụng nhằm "hủy hoại sinh mạng con người hoặc phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng." Theo Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt, quy trình phối hợp và ra quyết định được rút ngắn đáng kể để có thể phản ứng nhanh trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa cực độ.

Dự thảo luật cũng quy định rằng chỉ Bộ Quốc phòng mới có thẩm quyền quyết định về khả năng triển khai quân đội. Thông thường, cần có thỏa thuận với Bộ Nội vụ đối với các hoạt động hỗ trợ trong nước, nhưng yêu cầu này sẽ được miễn trừ trong các trường hợp phòng thủ máy bay không người lái trái phép đặc biệt nghiêm trọng.

Dự thảo này sẽ được Quốc hội Đức xem xét, nơi liên minh CDU/CSU của Thủ tướng Friedrich Merz và đối tác liên minh SPD chiếm đa số. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng xuất hiện các vụ xâm nhập bằng drone nghi vấn không chỉ tại Đức mà còn tại nhiều nước châu Âu và thường bị quy trách nhiệm cho Nga. Tuy nhiên, Moskva đã phủ nhận mọi liên quan hoặc ý định vi phạm không phận các nước khác.

Lê Hà