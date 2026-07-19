Đức cảnh báo nguy cơ tấn công ở mức cao

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã nâng mức cảnh báo an ninh của nước này, đồng thời cảnh báo các kế hoạch tấn công nhằm vào Đức “đã hiện hữu rõ ràng”.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã nâng mức cảnh báo an ninh của nước này. Ảnh: Aa.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ báo, ông Dobrindt cho biết: “Lượng thông tin và dữ liệu tình báo gia tăng đã khiến tôi quyết định nâng mức cảnh báo từ mức đe dọa trừu tượng trước đây lên mức đe dọa cao”. Ông nhấn mạnh: “Điều này có nghĩa là Đức phải luôn sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố bất cứ lúc nào”, đồng thời cho biết các kế hoạch tấn công không chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu mà còn nhằm vào các cá nhân và tổ chức.

Quốc hội Đức vừa thông qua một đạo luật trao quyền mở rộng cho các cơ quan an ninh. Trong tương lai, các cơ quan tình báo sẽ được phép, trong một số điều kiện nhất định, bí mật xâm nhập vào nhà riêng để cài đặt thiết bị nghe lén hoặc các thiết bị khác. Ảnh: DW.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, các cơ quan an ninh nước này gần đây đã ngăn chặn thành công một âm mưu đánh bom được cho là do các đối tượng tuyển mộ làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài lên kế hoạch.

Ông Dobrindt cũng công bố kế hoạch mở rộng quyền hạn cho các cơ quan tình báo Đức thông qua việc sửa đổi luật tình báo. Dự luật này dự kiến sẽ được nội các xem xét vào cuối mùa Hè năm nay. Theo đề xuất, các cơ quan tình báo sẽ được phép trực tiếp can thiệp trong một số tình huống có nguy cơ cao, thay vì chỉ thực hiện nhiệm vụ thu thập và phân tích thông tin như hiện nay. Ông cho biết dự luật mới có thể cho phép lực lượng tình báo nội địa vào khám xét nhà ở trong các tình huống khủng bố khẩn cấp nếu cảnh sát không thể kịp thời triển khai lực lượng. Các sửa đổi cũng sẽ trao cho cơ quan tình báo trong và ngoài nước của Đức một số quyền tác nghiệp hạn chế. Những biện pháp này phải được Hội đồng Giám sát Độc lập của Đức phê chuẩn trước khi thực hiện.

Tuy nhiên, ông Dobrindt khẳng định nguyên tắc tách biệt giữa cơ quan tình báo và lực lượng cảnh sát vẫn sẽ được duy trì, đồng thời nhấn mạnh việc bắt giữ nghi phạm vẫn hoàn toàn thuộc thẩm quyền của cảnh sát.

Nội các Đức dự kiến sẽ thảo luận về gói cải cách này vào ngày 13/8.

Thanh Vân

Nguồn: Aa.